Celebrity Alert: నా అన్వేషణ పై మరో కేసు నమోదు, అభిమానులు మరియు మీడియా స్పందన
వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలపై నిరసనలు మరియు సబ్స్క్రైబర్ల వ్యతిరేకత మధ్య యూట్యూబర్ 'నా అన్వేషణ'పై ఖమ్మంలో మరో పోలీస్ కేసు నమోదైంది. దీనితో ఆయనకు చట్టపరమైన ఇబ్బందులు పెరిగాయి.
యూట్యూబర్ నుండి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా మారిన 'నా అన్వేషణ' (Naa Anveshana) చుట్టూ చట్టపరమైన ఇబ్బందులు మరింత ముదురుతున్నాయి. తాజాగా ఖమ్మంలో ఆయనపై మరో పోలీస్ కేసు నమోదు కావడంతో, అప్పటికే ఆయన ఎదుర్కొంటున్న ఫిర్యాదుల జాబితా మరింత పెరిగింది.
ప్రముఖ ప్రవచనకర్త గరికపాటి నరసింహారావు, సీతమ్మ తల్లి మరియు పురాణ గాథలపై ఆయన చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు ఈ వివాదానికి మూలకారణం. ఈ వ్యాఖ్యలు హిందూ సంఘాలను మరియు భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని భావించిన వారు ఆయనను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు.
ఈ వివాదం కారణంగా ఆయన యూట్యూబ్ ఛానెల్ సబ్స్క్రైబర్లు లక్షల సంఖ్యలో తగ్గిపోయారు. వివాదం ముదిరిన తర్వాత ఆయన తన తప్పును ఒప్పుకుంటూ ఒక ప్రకటన విడుదల చేసినప్పటికీ, చాలామంది దానిని ఒక రెచ్చగొట్టే చర్యగా భావించి మరింత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
హిందూ సంఘాలు ఆయన వీడియో నెట్వర్క్పై కఠిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆయనపై లుకౌట్ నోటీసులు జారీ అయ్యాయి. ఆయనను తిరిగి ఇండియాకు తీసుకువచ్చే ప్రయత్నాలు కూడా మొదలయ్యాయి. కరాటే కళ్యాణి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు బీజేపీకి చెందిన పోలీస్ వింగ్ ఒక కేసు నమోదు చేయగా, ఇతర జిల్లాల్లోనూ మరిన్ని కేసులు నమోదయ్యాయి.
తాజాగా ఖమ్మం జిల్లా దానవాయి గూడెంకు చెందిన సత్యనారాయణ రావు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు అక్కడి పోలీసులు ప్రత్యేక విభాగం కింద కేసు నమోదు చేశారు. సీతమ్మ తల్లి మరియు ద్రౌపదికి సంబంధించి 'నా అన్వేషణ' చేసిన వ్యాఖ్యలు అత్యంత అభ్యంతరకరంగా ఉన్నాయని ఆ ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు గరికపాటి నరసింహారావు గారి పీఆర్ (PR) టీమ్ స్పందిస్తూ.. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలను సహించబోమని, చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నామని తెలిపారు.