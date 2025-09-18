Amoeba: కేరళలో మెదడు తినే అమీబా: 19 మృతి
తిరువనంతపురం: కేరళలో అమీబిక్ మెనింజైటిస్ లేదా 'మెదడును తినే అమీబా'గా పిలవబడే వ్యాధి కారణంగా ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు 19 మంది మరణించారు, ఒక్క సెప్టెంబర్ నెలలోనే 9 మరణాలు నమోదయ్యాయి. ఈ ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోవడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందంటూ ఆరోపిస్తూ బుధవారం ప్రతిపక్షం అసెంబ్లీ సమావేశాలను బహిష్కరించింది.
ఆరోగ్య శాఖ గణాంకాల ప్రకారం, ప్రస్తుతం 71 మంది ఈ వ్యాధితో చికిత్స పొందుతున్నారు.
అమీబా అంటే ఏమిటి? ఇది ఎలా సోకుతుంది?
అమీబిక్ మెనింగోఎన్సెఫలైటిస్ అనేది Naegleria fowleri, Acanthamoeba, Balamuthia vermiformis వంటి సూక్ష్మజీవుల ద్వారా మెదడుకు సంక్రమించే వ్యాధి.
ఈ అమీబాలు సాధారణంగా ఈత కొలనులు (స్విమ్మింగ్ పూల్స్), చెరువులు, బావులు వంటి మంచినీటి వనరులలో ఉంటాయి.
ముఖ్యంగా నీటిలో డైవింగ్ చేసే సమయంలో లేదా కలుషితమైన నీరు ముక్కు ద్వారా శరీరంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఈ అమీబా మెదడుకు చేరుతుంది.
ఈ అమీబా ప్రధానంగా **కాలుష్య బ్యాక్టీరియా (coliform bacteria)**ను ఆహారంగా తీసుకుంటుంది. అందుకే ఈ బ్యాక్టీరియా అధికంగా ఉండే నీటి వనరుల్లో అమీబా ఉనికి కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది.
నీటిని క్లోరినేషన్ చేయడం ఈ వ్యాధిని నివారించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం.
పెరుగుతున్న మరణాల రేటుపై ఆందోళన
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ వ్యాధిని గుర్తించే రేటు దాదాపు 40% ఉంటే, కేరళలో ఇది **70%**గా ఉంది. అయితే, ఆరోగ్య శాఖ దీనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదని, పరీక్షలు పెంచడం వల్లే ఎక్కువ కేసులు నమోదవుతున్నాయని పేర్కొంది.
ప్రభుత్వంపై ప్రతిపక్షాల దాడి
ప్రభుత్వం అసమర్థత, ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించడంలో వైఫల్యంపై నిరసనగా ప్రతిపక్షాలు అసెంబ్లీని బహిష్కరించాయి.
ప్రభుత్వం "చీకట్లో తడుముకుంటోంది" అనే ప్రతిపక్ష ఆరోపణలను ఆరోగ్య మంత్రి వీణా జార్జ్ తోసిపుచ్చారు. ఈ వ్యాధి నిర్వహణ కోసం మార్గదర్శకాలను రూపొందించిన మొట్టమొదటి రాష్ట్రం కేరళ అని ఆమె తెలిపారు. స్థానిక సంస్థలు, హరిత కర్మ మిషన్ ద్వారా ప్రజల్లో అవగాహన పెంచుతున్నామని వివరించారు.
అనంతరం ప్రతిపక్ష నాయకుడు వి.డి. సతీశన్ అసెంబ్లీని బహిష్కరిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. రాష్ట్ర ఆరోగ్య వ్యవస్థ 'వెంటిలేటర్పై ఉంది' అనే ప్రతిపక్షాల ఆరోపణలను మంత్రి తిరస్కరించారు.
పరిశోధన మరియు నివారణ చర్యలు
పెరుగుతున్న ఆందోళన దృష్ట్యా, అమీబాను, వ్యాధికి సంబంధించిన ప్రమాద కారకాలను గుర్తించేందుకు ఆరోగ్య శాఖ ఒక అధ్యయనాన్ని ప్రారంభించాలని నిర్ణయించింది.
నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎపిడెమియాలజీ (NIE), చెన్నైతో సహా ప్రముఖ పరిశోధనా సంస్థల సహకారంతో ఈ అధ్యయనం జరగనుంది.
అలాగే, అమీబా యొక్క జన్యు సంబంధిత అంశాలపై అధ్యయనం చేసేందుకు బెంగళూరులోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్తో సహకరించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయి.
Naegleria Fowleri ఎలా సోకుతుంది?
సాధారణంగా 'మెదడును తినే అమీబా' అంటే Naegleria fowleriని సూచిస్తుంది.
ఇది వెచ్చని మంచి నీటి సరస్సులు, నదులు, చెరువుల్లో ఉంటుంది. కలుషిత నీటిలో ఈత కొట్టేటప్పుడు లేదా డైవింగ్ చేసేటప్పుడు ముక్కు ద్వారా శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది.
ఒకసారి శరీరంలోకి చేరిన తర్వాత, అమీబా మెదడుకు ప్రయాణించి, ప్రైమరీ అమీబిక్ మెనింగోఎన్సెఫలైటిస్ (PAM) అనే తీవ్రమైన సంక్రమణకు కారణమవుతుంది.
లక్షణాలు సాధారణంగా ఒకటి నుండి తొమ్మిది రోజుల్లో కనిపిస్తాయి. వీటిలో తీవ్రమైన తలనొప్పి, జ్వరం, వాంతులు, మెడ పట్టేయడం, మూర్ఛలు, గందరగోళం వంటివి ఉంటాయి.
ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే: ఈ అమీబా ఒకరి నుండి మరొకరికి వ్యాపించదు. అలాగే, కలుషితమైన నీటిని తాగడం ద్వారా సంక్రమణ జరగదు, ఎందుకంటే కడుపులోని ఆమ్లం అమీబాను నాశనం చేస్తుంది. ముక్కులోకి నీరు వెళ్లకుండా జాగ్రత్త వహించడం ప్రాథమిక నివారణ చర్యగా ఉంది.