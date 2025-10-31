కేరళ లాటరీ ఫలితాలు 31-10-2025: సువర్ణ కేరళం SK-25 విజేతల జాబితా
సువర్ణ కేరళం SK-25 లక్కీ డ్రా ఫ్రైడే – రూ. 1 కోటి ఫస్ట్ ప్రైజ్ ప్రకటించబడింది, పూర్తి విజేతల జాబితా ఇక్కడ చూడండి
కేరళ లాటరీ ఫలితాలు LIVE (శుక్రవారం, 31-10-2025):
కేరళ స్టేట్ లాటరీ విభాగం ఈ రోజు అక్టోబర్ 31న సువర్ణ కేరళం SK-25 లాటరీ ఫలితాలను ప్రకటించింది. ప్రతి వారం ఒకసారి జరిగే 7 లక్కీ డ్రాల్లో ఇది ఒకటి. ఈరోజు జరిగిన డ్రాలో ఫస్ట్ ప్రైజ్ రూ. 1 కోటి కాగా, డ్రా మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు తిరువనంతపురంలోని గోర్కీ భవన్లో నిర్వహించారు. డ్రా న్యాయనిర్ణేతల సమక్షంలో పారదర్శకంగా జరిగింది.
సువర్ణ కేరళం SK-25 లాటరీ డ్రా (31-10-2025) – ప్రధాన బహుమతుల వివరాలు
1వ బహుమతి (₹1 కోటి): RM 580867
2వ బహుమతి (₹30 లక్షలు): RB 112828
3వ బహుమతి (₹5 లక్షలు): RD 755838
కన్సొలేషన్ ప్రైజ్ (₹5,000):
RA 580867, RB 580867, RC 580867, RD 580867, RE 580867, RF 580867, RG 580867, RH 580867, RJ 580867, RK 580867, RL 580867
ఇతర బహుమతుల వివరాలు
4వ బహుమతి (₹5,000):
0753, 3363, 3942, 3958, 4253, 4525, 5327, 5543, 5705, 6089, 6464, 6486, 6659, 7457, 8379, 9080, 9497, 9650, 9813
5వ బహుమతి (₹2,000):
0724, 1403, 5624, 6654, 7199, 9257
6వ బహుమతి (₹1,000):
0459, 0522, 0769, 0807, 0917, 1008, 1127, 1523, 1823, 3037, 3647, 3750, 4108, 4492, 4517, 4635, 4705, 5140, 5331, 6042, 7944, 8411, 8907, 9308, 9736
7వ బహుమతి (₹500):
0338, 0888, 0894, 0997, 1356, 1380, 1386, 1429, 1499, 1589, 1783, 1795, 1957, 2115, 2137, 2172, 2292, 2438, 2464, 2570, 2709, 2712, 2836, 3010, 3121, 3164, 3353, 3384, 3643, 3780, 3790, 3823, 3983, 4032, 4135, 4147, 4169, 4325, 4365, 4448, 4723, 4868, 5045, 5162, 5265, 5568, 5641, 5659, 5662, 5666, 5725, 6118, 6156, 6604, 6663, 6911, 7063, 7123, 7374, 7396, 7882, 8093, 8119, 8123, 8315, 8605, 8731, 8793, 8861, 8877, 9228, 9256, 9281, 9400, 9805, 9845
8వ బహుమతి (₹200):
0000, 0003, 0104, 0139, 0161, 0220, 0340, 0412, 0418, 0675, 0818, 0834, 0854, 0924, 0994, 1058, 1371, 1684, 1810, 2038, 2185, 2197, 2295, 2317, 2349, 2417, 2433, 2572, 2600, 2603, 2630, 2781, 2813, 2825, 3058, 3103, 3288, 3558, 3990, 4085, 4095, 4252, 4326, 4351, 4851, 4888, 4953, 4985, 5302, 5304, 5407, 5529, 5888, 6009, 6309, 6422, 6578, 6700, 6778, 6979, 7071, 7236, 7266, 7387, 7529, 7555, 7628, 7734, 7741, 7910, 7959, 8048, 8098, 8131, 8316, 8401, 8415, 8420, 8458, 8590, 8696, 8840, 8990, 8991, 9026, 9039, 9073, 9164, 9524, 9689, 9844, 9882
9వ బహుమతి (₹100):
0170, 0223, 0491, 0547, 0562, 0779, 0788, 0851, 0933, 0937, 1046, 1283, 1290, 1355, 1397, 1454, 1496, 1605, 1673, 1680, 1720, 1728, 1738, 1750, 1768, 1777, 1804, 1949, 2015, 2074, 2139, 2140, 2425, 2483, 2491, 2553, 2609, 2704, 2718, 2847, 3014, 3158, 3265, 3404, 3473, 3508, 3576, 3741, 3808, 3879, 3880, 3882, 3919, 3945, 4113, 4288, 4345, 4374, 4377, 4392, 4394, 4444, 4506, 4513, 4580, 4731, 4765, 4793, 4878, 4939, 4960, 5001, 5023, 5151, 5173, 5361, 5387, 5410, 5457, 5687, 5805, 5826, 5839, 5878, 6064, 6154, 6192, 6343, 6595, 6643, 6792, 6954, 7008, 7224, 7270, 7312, 7372, 7383, 7393, 7416, 7430, 7451, 7597, 7609, 7689, 7717, 7745, 7799, 7842, 7876, 7905, 7927, 7956, 7998, 8060, 8070, 8209, 8220, 8248, 8256, 8413, 8490, 8695, 8776, 8814, 8884, 8924, 8955, 8967, 8981, 9045, 9124, 9175, 9395, 9419, 9430, 9455, 9482, 9545, 9718, 9724, 9757, 9783, 9912
సువర్ణ కేరళం SK-25 లాటరీ బహుమతుల నిర్మాణం
1వ బహుమతి: ₹1,00,00,000 (1 కోటి)
2వ బహుమతి: ₹30,00,000 (30 లక్షలు)
3వ బహుమతి: ₹25,00,000 (25 లక్షలు)
4వ బహుమతి: ₹15,00,000 (15 లక్షలు)
5వ బహుమతి: ₹1,00,000 (1 లక్ష)
6వ బహుమతి: ₹5,000
7వ బహుమతి: ₹1,000
8వ బహుమతి: ₹500
9వ బహుమతి: ₹100
10వ బహుమతి: ₹50
కన్సొలేషన్ ప్రైజ్: ₹5,000
గమనిక: లాటరీ వ్యసనానికి దారితీసే అవకాశం ఉంది. దయచేసి బాధ్యతతో ఆడండి. ఈ సమాచారం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. hmtv లాటరీని ప్రోత్సహించదు.