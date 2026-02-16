Fire Accident : బీహార్లో పెను విషాదం.. 500 దుకాణాలు బుగ్గి.. వీధిన పడ్డ వందలాది కుటుంబాలు
Fire Accident : బీహార్లోని కతిహార్ జిల్లాలో ఆదివారం రాత్రి పెను ప్రళయం సంభవించింది. ఒక చిన్న నిప్పురవ్వ వందలాది కుటుంబాల ఆశలను బూడిద చేసింది. కుర్సెలా ప్రాంతంలోని షహీద్ చౌక్ వద్ద ఉన్న స్టేట్ హాట్ మార్కెట్లో ఆదివారం సాయంత్రం భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. కేవలం కొన్ని నిమిషాల వ్యవధిలోనే మంటలు ఉగ్రరూపం దాల్చాయి. ఈ ప్రమాదంలో సుమారు 500కు పైగా దుకాణాలు పూర్తిగా కాలి బూడిదయ్యాయి. ఒకప్పుడు వినియోగదారులతో కళకళలాడిన బజారు.. ఇప్పుడు కన్నీటి సంద్రంగా మారింది. తమ కళ్ల ముందే సర్వస్వం కాలిపోతుంటే వ్యాపారులు గుండెలు పగిలేలా రోదించడం అక్కడి వారిని కలిచివేసింది.
నిమిషాల్లోనే కమ్మేసిన మంటలు
ఆదివారం సాయంత్రం 7:30 గంటల సమయంలో మార్కెట్ తన మామూలు హడావుడిలో ఉంది. సరిగ్గా అదే సమయంలో బట్టల మార్కెట్లోని ఒక దుకాణం నుంచి మంటలు చెలరేగాయి. ఆ ప్రాంతంలో దుకాణాలన్నీ రేకులు, తాటాకులు, కర్రలతో నిర్మించినవి కావడంతో నిప్పు వేగంగా విస్తరించింది. చూస్తుండగానే అగ్నికీలలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. సుమారు 5 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు ఆకాశం ఎర్రగా మారిపోయిందంటే ప్రమాదం తీవ్రతను అర్థం చేసుకోవచ్చు. బట్టలు, ఎలక్ట్రానిక్స్, సెల్ఫోన్లు, కూరగాయల షాపులు.. ఇలా ఏదీ మిగలకుండా అంతా మసి అయిపోయింది.
స్తంభించిన ట్రాఫిక్.. భయాందోళనలో జనం
మంటల ధాటికి ఎన్ హెచ్-31, స్టేట్ హైవే-77పై వాహనాల రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. భారీగా ఎగిసిపడుతున్న మంటలను చూసి స్థానికులు భయంతో వణికిపోయారు. మార్కెట్ పక్కనే ఉన్న పక్కా ఇళ్ల యజమానులు సైతం తమ ఇంట్లోని సామాన్లను బయట పడేసి ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి పరుగులు తీశారు. అగ్నిమాపక యంత్రాలు వచ్చేలోపే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది. మొదట చిన్న ఫైర్ ఇంజన్లు వచ్చినా, మంటలు అదుపులోకి రాలేదు. కతిహార్ నుంచి భారీ యంత్రాలు వచ్చేసరికి మార్కెట్ అంతా రాశిగా మారిపోయింది.
వీధిన పడ్డ 500 కుటుంబాలు
ప్రాథమిక అంచనా ప్రకారం ఈ అగ్నిప్రమాదంలో దాదాపు 7 కోట్ల రూపాయల ఆస్తి నష్టం సంభవించింది. కేవలం డబ్బు మాత్రమే కాదు, 500 మంది చిన్న వ్యాపారుల జీవనాధారం అగ్నికి ఆహుతైపోయింది. ఇందులో చాలా మంది అప్పులు చేసి షాపులు పెట్టుకున్నవారు, కూతుళ్ల పెళ్లిళ్ల కోసం పైసా పైసా కూడబెట్టుకున్నవారు ఉన్నారు. "రేపు ఉదయం ఇంట్లో పొయ్యి ఎలా వెలుగుతుంది?" అన్నది ఇప్పుడు ప్రతి వ్యాపారిని వేధిస్తున్న ప్రశ్న. సర్వస్వం కోల్పోయిన ఆ పేద వ్యాపారులు బూడిద కుప్పల మీద కూర్చుని ఏడుస్తున్న దృశ్యాలు చూపరుల కళ్లు చెమర్చేలా చేశాయి.
ప్రభుత్వ సాయం కోసం ఎదురుచూపులు
ప్రమాద వార్త తెలియగానే ఎస్డీఓ, డీఎస్పీ రంజన్ కుమార్ సింగ్, బీడీఓ సహా ఇతర ఉన్నతాధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మంటలను అదుపు చేసే ప్రక్రియను పర్యవేక్షించారు. బాధితులకు ప్రభుత్వం నుంచి తగిన నష్టపరిహారం అందేలా చూస్తామని, నష్టాన్ని అంచనా వేసి త్వరలోనే సహాయం అందిస్తామని అధికారులు హామీ ఇచ్చారు. అయితే, మంటలు ఆరిపోయినా బాధితుల గుండెల్లో చెలరేగిన ఆవేదన మాత్రం ఆరడం లేదు. ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి తమను ఆదుకోవాలని వారు వేడుకుంటున్నారు.