Karnataka: కర్ణాటక వాహనదారులకు షాక్..ఇతర రాష్ట్రాల వాహనాలకు రూ. 20 వేల వరకు జరిమానా
కర్ణాటకలో రిజిస్ట్రేషన్ అయిన వాహనాలకు ఇతర రాష్ట్రాల్లో అనూహ్య సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి.
కర్ణాటకలో రిజిస్ట్రేషన్ అయిన వాహనాలకు ఇతర రాష్ట్రాల్లో అనూహ్య సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. చెల్లుబాటు అయ్యే కాలుష్య నియంత్రణ ధృవీకరణ పత్రం (PUCC) ఉన్నప్పటికీ, ఒడిశా, గోవా వంటి రాష్ట్రాల్లో కర్ణాటక వాహనాలపై రూ.10 వేల నుంచి రూ.20 వేల వరకు భారీ జరిమానాలు విధిస్తున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం కర్ణాటక PUCC వ్యవస్థ జాతీయ పరివాహన్ (Vahan/Parivahan) పోర్టల్తో అనుసంధానమై లేకపోవడమే.
AI ట్రాఫిక్ కెమెరాల వల్ల ఆటో చలాన్లు
కర్ణాటక ప్రభుత్వం PUCCల కోసం etc.karnataka.gov.in అనే ప్రత్యేక వెబ్ పోర్టల్ను ఉపయోగిస్తోంది. అయితే ఈ పోర్టల్ కేంద్ర ప్రభుత్వ పరివాహన్ డేటాబేస్తో లింక్ కాలేదు. ఫలితంగా, ఇతర రాష్ట్రాల్లో అమలులో ఉన్న AI ఆధారిత ట్రాఫిక్ కెమెరాలు మరియు ఆటోమేటెడ్ ఈ-చలాన్ వ్యవస్థలు పరివాహన్ డేటానే ఆధారంగా తీసుకుంటున్నాయి. అక్కడ కర్ణాటక PUCC వివరాలు కనిపించకపోవడంతో, వాహనాలను ‘PUCC గడువు ముగిసినవి’గా గుర్తించి స్వయంచాలకంగా జరిమానాలు విధిస్తున్నారు.
రూ.10 వేల నుంచి రూ.20 వేల వరకు ఫైన్
మోటారు వాహనాల చట్టం ప్రకారం చెల్లుబాటు అయ్యే PUCC లేకుండా వాహనం నడిపితే రూ.10 వేల వరకు జరిమానా విధించవచ్చు. ఈ నిబంధన ఆధారంగానే ఇతర రాష్ట్రాల ట్రాఫిక్ వ్యవస్థలు కర్ణాటక వాహనదారులకు నోటీసులు పంపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఒక సంవత్సరం దాటిన వాహనాలు ఈ సమస్యను ఎక్కువగా ఎదుర్కొంటున్నాయి. కొత్త వాహనాలకు తొలి ఏడాది PUCC అవసరం లేకపోవడం, ఆ తర్వాత డేటా పరివాహన్ సిస్టమ్లో కనిపించకపోవడమే ఈ గందరగోళానికి కారణంగా మారింది.
వాహనదారుల ఆవేదన
బెంగళూరు నుంచి ఒడిశాకు ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో తనపై రూ.20 వేల జరిమానా విధించారని ఆశిష్ బలియార్సింగ్ తెలిపారు. డిసెంబర్ 2026 వరకు చెల్లుబాటు అయ్యే PUCCతో పాటు అన్ని చట్టబద్ధమైన పత్రాలు ఉన్నప్పటికీ తప్పుడు చలాన్లు జారీ అయ్యాయని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అదే విధంగా గోవా, ఒడిశాల్లో కూడా కర్ణాటక వాహనాలకు ఆటోమేటిక్గా చలాన్లు పడుతున్నాయని పలువురు వాహనదారులు సోషల్ మీడియా వేదిక X ద్వారా వెల్లడించారు.
ప్రభుత్వ స్పందన
ఈ అంశంపై స్పందించిన కర్ణాటక రవాణా మంత్రి ఆర్. రామలింగ రెడ్డి, సమస్యను రవాణా కమిషనర్తో చర్చించి పరిష్కారం చూపిస్తామని తెలిపారు. అయితే ఇప్పటివరకు స్పష్టమైన కార్యాచరణ ప్రకటించలేదు. చలాన్లు సరిదిద్దుకోవాలంటే పని దినాల్లో మధ్యాహ్నం 2 గంటలలోపు ఆర్టీఓ కార్యాలయానికి స్వయంగా వెళ్లాల్సి రావడం వాహనదారులకు తీవ్ర అసౌకర్యంగా మారింది.
పరిష్కారం ఏంటి?
వాహనదారుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఇది వాహన రిజిస్ట్రేషన్ సమస్య కాదు. కర్ణాటక PUCC వ్యవస్థను జాతీయ పరివాహన్ ప్లాట్ఫామ్తో పూర్తిగా అనుసంధానం చేయకపోవడమే అసలు కారణం. ఈ సమస్యను వెంటనే పరిష్కరించేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమన్వయంతో డేటాబేస్లను లింక్ చేయాలని వాహనదారులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.