Karnataka Schools Holiday: కర్ణాటకలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు అక్టోబర్ 18 వరకు సెలవులు

Karnataka Schools: అక్టోబర్ 18 వరకు ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు కర్ణాటక సెలవు
Karnataka Schools: అక్టోబర్ 18 వరకు ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు కర్ణాటక సెలవు

కర్ణాటక 'కుల సర్వే': అక్టోబర్ 8 నుంచి 18 వరకు ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు సెలవు పొడిగింపు. సర్వే పూర్తి చేసేందుకు ఉపాధ్యాయులకు సీఎంగా సిద్ధరామయ్య గడువు.

కర్ణాటకలో కొనసాగుతున్న సామాజిక మరియు విద్యా సర్వేను (కుల సర్వేగా ప్రసిద్ధి) పూర్తి చేసేందుకు వీలుగా, అక్టోబర్ 8 నుంచి అక్టోబర్ 18 వరకు ప్రభుత్వ మరియు ప్రభుత్వ సహాయం పొందే పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించాలని ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య మంగళవారం నిర్ణయించారు. ఈ సర్వేలో ప్రధానంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులు పాల్గొంటున్నారు.

సర్వే పూర్తికి 8 పని దినాల గడువు

సీఎం సిద్ధరామయ్య మాట్లాడుతూ, అక్టోబర్ 18 నాటికి ఎనిమిది పని దినాలలో ఈ సర్వేను పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలిపారు.

అయితే, మధ్యంతర పరీక్షల్లో పాల్గొంటున్న ఉపాధ్యాయులకు మాత్రం ఈ సర్వే విధుల్లో నుంచి మినహాయింపు ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.

10 రోజుల సెలవు ఎందుకు పొడిగించారు?

నిజానికి ఈ సర్వే పని అక్టోబర్ 7 నాటికి పూర్తి కావాల్సి ఉంది. అయితే, అనేక జిల్లాల్లో పని వేగంగా జరగకపోవడంతో, దీనిని మరో 10 రోజులు పొడిగించాలని ముఖ్యమంత్రి తన కేబినెట్ సహచరులతో కలిసి నిర్ణయించారు.

"సర్వే పనిని అక్టోబర్ 7న ముగించాల్సి ఉంది. కానీ కొన్ని జిల్లాల్లో సర్వే దాదాపు పూర్తవగా, మరికొన్ని జిల్లాల్లో వెనుకబడి ఉంది," అని మంత్రులు మరియు అధికారులతో సమావేశం తర్వాత సీఎం విలేకరులకు వివరించారు. ఉదాహరణకు, కొప్పల్ జిల్లాలో 97 శాతం సర్వే పూర్తయితే, ఉడిపి మరియు దక్షిణ కన్నడ జిల్లాల్లో వరుసగా 63 శాతం, 60 శాతం మాత్రమే పూర్తయిందని ఆయన వివరించారు.

సర్వే వివరాలు, పరిహారం ప్రకటన

సర్వే విధుల్లో మరణించిన ముగ్గురు సిబ్బందికి ముఖ్యమంత్రి ₹20 లక్షల చొప్పున పరిహారం కూడా ప్రకటించారు.

పీటీఐ (PTI) నివేదిక ప్రకారం, ఈ సర్వేలో సుమారు 1.75 లక్షల మంది గణనదారులు (ఎన్యూమరేటర్లు), వీరిలో ఎక్కువ మంది ప్రభుత్వ పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులే, పాల్గొంటున్నారు. వీరు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 2 కోట్ల గృహాల్లోని 7 కోట్ల మందికి సంబంధించిన వివరాలను సేకరించనున్నారు.

₹420 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో జరుగుతున్న ఈ సర్వేను "శాస్త్రీయంగా" నిర్వహిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ప్రక్రియ కోసం 60 ప్రశ్నలతో కూడిన ప్రశ్నావళిని సిద్ధం చేశారు. కమిషన్ తన నివేదికను డిసెంబర్ చివరి నాటికి ప్రభుత్వానికి సమర్పించే అవకాశం ఉంది.

సర్వేలో సాంకేతికత వినియోగం:

అధికారుల ప్రకారం, డేటా సేకరణ సమయంలో ప్రతి ఇంటికి దాని విద్యుత్ మీటర్ నంబర్‌ను ఉపయోగించి జియో-ట్యాగ్ చేయబడుతుంది మరియు ఒక ప్రత్యేక గృహ ID (UHID) కేటాయించబడుతుంది.

డేటా సేకరణ ప్రక్రియలో రేషన్ కార్డులు మరియు ఆధార్ వివరాలను మొబైల్ నంబర్‌లతో అనుసంధానించనున్నారు. సర్వే సమయంలో ఇంట్లో లేనివారి కోసం, లేదా ఏవైనా ఫిర్యాదులు ఉంటే వాటిని పరిష్కరించడం కోసం, ఒక ప్రత్యేక హెల్ప్‌లైన్ నంబర్ (8050770004) ఏర్పాటు చేయబడింది. పౌరులు ఆన్‌లైన్‌లో కూడా పాల్గొనవచ్చని అధికారులు తెలిపారు.


