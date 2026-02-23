  • Menu
Mobile Ban : ఆస్ట్రేలియా బాటలో సర్కార్ సంచలనం.. 16 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు ఫోన్ నిషేధం

Mobile Ban : కర్ణాటక ప్రభుత్వం విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. 16 ఏళ్లలోపు పిల్లలు మొబైల్ ఫోన్లు వాడకుండా నిషేధం విధించాలని ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య యోచిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా వ్యసనం, స్మార్ట్‌ఫోన్ల వల్ల పిల్లల మానసిక స్థితిపై పడుతున్న దుష్ప్రభావాలను అరికట్టడమే లక్ష్యంగా ఈ ప్రతిపాదనను తెరపైకి తెచ్చారు. ఇటీవల జరిగిన కర్ణాటక స్టేట్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో విశ్వవిద్యాలయాల వైస్ ఛాన్సలర్లతో ముఖ్యమంత్రి ఈ విషయంపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు.

ప్రస్తుతం ఈ ప్రతిపాదన చర్చల దశలోనే ఉందని, దీనిపై విద్యావేత్తల అభిప్రాయం చాలా కీలకమని సిద్ధరామయ్య పేర్కొన్నారు. "ఈ రోజుల్లో పిల్లలు మొబైల్ ఫోన్లకు బానిసలై మత్తు పదార్థాల వైపు మళ్లుతున్నారు. ఇది చాలా ఆందోళనకరమైన విషయం. ఆస్ట్రేలియా వంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఇప్పటికే ఇలాంటి కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకున్నాయి. మన రాష్ట్రంలో కూడా మైనర్లకు మొబైల్ ఫోన్లు నిషేధించవచ్చా?" అని ఆయన వైస్ ఛాన్సలర్లను అడిగారు. కేవలం పాఠశాలలకే పరిమితం కాకుండా, సమాజంలో కూడా మైనర్ల ఫోన్ వినియోగంపై నియంత్రణ ఉండాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

ముఖ్యంగా ఈ నియమం కేవలం 16 ఏళ్లలోపు ఉన్న మైనర్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని, కాలేజీల్లో చదివే మేజర్ విద్యార్థులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. అలాగే విద్యాసంస్థలు డ్రగ్స్ రహితంగా ఉండేలా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చారు. స్మార్ట్‌ఫోన్ల మితిమీరిన వాడకం వల్ల విద్యార్థుల ఏకాగ్రత దెబ్బతింటోందని, వారి ప్రవర్తనలో మార్పులు వస్తున్నాయని ప్రభుత్వం గుర్తించింది. డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు పిల్లల ఎదుగుదలను దెబ్బతీస్తున్నాయని, వారిని మానసికంగా బలహీనపరుస్తున్నాయని సిద్ధరామయ్య హెచ్చరించారు.

అయితే, ఈ నిషేధంపై ఇంకా తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ప్రజలు, విద్యావేత్తలు, నిపుణుల నుంచి ఫీడ్‌బ్యాక్ తీసుకున్న తర్వాతే దీనిని ఎలా అమలు చేయాలనే దానిపై స్పష్టత వస్తుంది. ఇప్పటికే కర్ణాటక ఐటీ శాఖ మంత్రి ప్రియాంక్ ఖర్గే అసెంబ్లీలో డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల నియంత్రణపై చర్చించారు. పిల్లలను సోషల్ మీడియా ఉచ్చు నుంచి కాపాడి, వారిని చదువు వైపు మళ్లించేందుకు ప్రభుత్వం చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నంపై దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది. ఫోన్ నిషేధం అమల్లోకి వస్తే అది విద్యా వ్యవస్థలో ఒక పెను మార్పుగా మారుతుందని భావిస్తున్నారు.

