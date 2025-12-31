  • Menu
Kanyakumari last sunrise :2025 చివరి సూర్యోదయం: కన్యాకుమారి తీరంలో బంగారు వర్ణపు ఆకాశం కింద ముగిసిన ఏడాది ప్రయాణం

Highlights

2025 సంవత్సరానికి చివరి సూర్యోదయాన్ని వీక్షించేందుకు వందలాది మంది కన్యాకుమారి తీరానికి చేరుకున్నారు. ప్రశాంతమైన సముద్రంపై బంగారు వర్ణాలతో మెరిసిన ఆకాశం, తమిళనాడులో ఏడాదికి అందమైన ముగింపుగా నిలిచింది.

బుధవారం తెల్లవారుజామున 2025 సంవత్సరపు చివరి సూర్యోదయం వేళ కన్యాకుమారి ఒక మంత్రముగ్ధమైన దృశ్యంగా మారింది. ఈ ఏడాదిలో చివరి రోజున వెలువడే తొలి కాంతిని వీక్షించేందుకు వందలాది మంది పర్యాటకులు సూర్యోదయానికి ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ తీరానికి చేరుకున్నారు.

కన్యాకుమారి కేవలం పుణ్యక్షేత్రం మాత్రమే కాదు, సముద్ర తీరంలో సూర్యోదయం మరియు సూర్యాస్తమయం ఒకే సరళరేఖలో కనిపించే అరుదైన ప్రాంతం కాబట్టి తమిళనాడులో పర్యాటకులను ఇది విశేషంగా ఆకర్షిస్తుంది. బంగారు మరియు నారింజ రంగులు అద్దుకున్న ఉదయపు ఆకాశం, బంగాళాఖాతపు ప్రశాంత జలాలపై ప్రతిబింబిస్తూ అద్భుతంగా కనిపించింది.

క్షితిజం వైపు కళ్లు తిప్పుకోకుండా చూస్తున్న సందర్శకులకు ఈ అద్భుత క్షణం ప్రశాంతతను మరియు నిశ్శబ్దాన్ని ప్రసాదించింది. కొందరు ఆ దృశ్యాలను కెమెరాల్లో బంధించగా, మరికొందరు నిశ్చలంగా నిలబడి ఆ ప్రశాంతమైన ఉదయాన్ని ఆస్వాదించారు. స్వచ్ఛమైన ఆకాశం, ప్రశాంతమైన సముద్రం ఆ సూర్యోదయానికి సాటిలేని అందాన్ని తెచ్చిపెట్టాయి.

ఏడాది చివరి రోజుల్లో కన్యాకుమారికి పర్యాటకుల తాకిడి ఏ స్థాయిలో ఉందో ఈ దృశ్యం నిరూపించింది. కుటుంబాలు, స్నేహితులు మరియు ఒంటరి పర్యాటకులు అందరూ కలిసి ఏడాదిలో చివరి సూర్యోదయాన్ని చూడాలనే తపనతో అక్కడికి చేరుకున్నారు. ప్రభుత్వం దీని కోసం ఎలాంటి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయకపోయినప్పటికీ, ఏడాది చివరిలో ఇక్కడికి వచ్చి సూర్యోదయాన్ని చూడటం పర్యాటకులకు ఒక సంప్రదాయంగా మారిపోయింది.

