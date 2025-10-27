  • Menu
Home  > జాతీయం

Justice Surya Kant: సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ సూర్యకాంత్

Justice Surya Kant: సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ సూర్యకాంత్
x

Justice Surya Kant: సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ సూర్యకాంత్

Highlights

భారత సర్వోన్నత న్యాయస్థానం త్వరలో కొత్త ప్రధాన న్యాయమూర్తిని పొందబోతోంది. ప్రస్తుత సీజేఐ బీఆర్ గవాయ్ నవంబర్ 23న పదవీ విరమణ చేయనున్న నేపథ్యంలో, తన వారసుడిగా జస్టిస్ సూర్యకాంత్ పేరును కేంద్ర న్యాయశాఖకు సిఫారసు చేశారు.

భారత సర్వోన్నత న్యాయస్థానం త్వరలో కొత్త ప్రధాన న్యాయమూర్తిని పొందబోతోంది. ప్రస్తుత సీజేఐ బీఆర్ గవాయ్ నవంబర్ 23న పదవీ విరమణ చేయనున్న నేపథ్యంలో, తన వారసుడిగా జస్టిస్ సూర్యకాంత్ పేరును కేంద్ర న్యాయశాఖకు సిఫారసు చేశారు. ఈ సిఫారసు మేరకు జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నవంబర్ 24న భారత సుప్రీంకోర్టు 53వ ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా (CJI) బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు. సీనియార్టీ ప్రకారం అత్యంత సీనియర్ జడ్జి సీజేఐగా నియమితులవడం ఆనవాయితీగా కొనసాగుతోంది.

హర్యానాకు చెందిన జస్టిస్ సూర్యకాంత్

ఫిబ్రవరి 10, 1962న హర్యానాలోని హిసార్‌లో జన్మించిన జస్టిస్ సూర్యకాంత్, మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పుట్టి కృషి, ప్రతిభతో న్యాయరంగంలో ఎదిగారు. హిసార్ ప్రభుత్వ పీజీ కళాశాల నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్‌ పూర్తి చేసి, 1984లో రోహ్‌తక్‌లోని మహర్షి దయానంద్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి న్యాయశాస్త్రంలో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పొందారు. అదే ఏడాది హిసార్ జిల్లా కోర్టులో న్యాయవాదిగా తన కెరీర్ ప్రారంభించారు.

2001లో సీనియర్ అడ్వకేట్‌గా నియమితులైన ఆయన, 2004లో పంజాబ్–హర్యానా హైకోర్టుకు శాశ్వత న్యాయమూర్తిగా పదోన్నతి పొందారు. అనంతరం 2018లో హిమాచల్ ప్రదేశ్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేసి, 2019 మేలో సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా నియమితులయ్యారు. 2027 ఫిబ్రవరి 9 వరకు ఆయన పదవీకాలం ఉండనుంది.

సుప్రీంకోర్టులో కీలక తీర్పులు

జస్టిస్ సూర్యకాంత్ అనేక ప్రధానమైన, సామాజిక ప్రాధాన్యత కలిగిన తీర్పులు ఇచ్చి పేరు తెచ్చుకున్నారు.

అనురాధ భాసిన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా (2020) కేసులో జమ్మూ కాశ్మీర్‌లో ఇంటర్నెట్ షట్‌డౌన్‌పై ఆయన తీర్పు కీలకమైంది. ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్‌ను మానవుని ప్రాథమిక హక్కుగా పేర్కొని, నిరవధిక ఆంక్షలు రాజ్యాంగ విరుద్ధమని స్పష్టం చేశారు.

కామన్ కాజ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా (2018) పర్యావరణ కేసులో పర్యావరణ పరిరక్షణ, స్థిరమైన అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించి కఠిన చర్యలు అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు.

మహిళా హక్కులు, లింగ సమానత్వం, గృహ హింస, లైంగిక వేధింపులపై చట్టాల అమలుకు సంబంధించి కఠిన వైఖరిని చూపారు.

రాజ్యాంగ విలువలను బలోపేతం చేసే పౌరసత్వం, ప్రైవసీ, మత స్వేచ్ఛ వంటి అంశాలపై ఆయన తీర్పులు మైలురాయిగా నిలిచాయి.

జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నియామకం భారత న్యాయవ్యవస్థకు ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా భావిస్తున్నారు. న్యాయస్ఫూర్తి, సామాజిక న్యాయం, రాజ్యాంగ పరిరక్షణలపై ఆయన తీర్పులు భవిష్యత్ తరాలకు మార్గదర్శకంగా నిలుస్తాయని న్యాయవర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick