Book Now: రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ చూడాలనుకుంటున్నారా? ఇప్పుడే ఆన్లైన్ లో టికెట్లు బుక్ చేసుకోండి!
2026 రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ టిక్కెట్లు జనవరి 5 నుండి అందుబాటులో ఉన్నాయి. ధరలు, ఆన్లైన్ బుకింగ్ మరియు ఢిల్లీలోని ఆఫ్లైన్ కౌంటర్ల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ను నేరుగా వీక్షించాలని మీరు ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా? అయితే, మీకోసం శుభవార్త! జనవరి 5వ తేదీ నుండే రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ టిక్కెట్ల బుకింగ్ అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకుని ఈ గొప్ప వేడుకలో భాగస్వాములు కావచ్చు.
దేశవ్యాప్తంగా రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు
భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన రోజుకు గుర్తుగా ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 26న దేశవ్యాప్తంగా రిపబ్లిక్ డే జరుపుకుంటారు. పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మరియు బహిరంగ ప్రదేశాలలో జాతీయ జెండాను సగర్వంగా ఎగురవేస్తారు, ఈ రోజు దేశభక్తికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. రిపబ్లిక్ డే దగ్గర పడుతుండటంతో అన్ని చోట్లా సందడి నెలకొంది.
ఢిల్లీలో గ్రాండ్ పరేడ్
ఢిల్లీలోని కర్తవ్యపథ్లో జరిగే పరేడ్ అత్యంత వైభవంగా ఉంటుంది. ఈ పరేడ్ భారత సైనిక శక్తిని, భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని మరియు చారిత్రక విజయాలను ప్రదర్శిస్తుంది. భారత సైన్యం నిర్వహించే 'బీటింగ్ రిట్రీట్' కార్యక్రమం కూడా అంతే ఆసక్తిగా ఉంటుంది, దీనికి భారీగా ప్రేక్షకులు వస్తారు. సామాన్య పౌరులు కూడా ఈ కార్యక్రమాలను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించవచ్చు, అయితే ముందుగానే టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ టిక్కెట్ల ధరలు
రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, టిక్కెట్ల ధరలు చాలా సరసమైనవిగా నిర్ణయించారు. పరేడ్ టిక్కెట్లు ₹100 మరియు ₹20 ధరలలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
'బీటింగ్ రిట్రీట్' కార్యక్రమాన్ని వీక్షించాలనుకునేవారు, డ్రెస్ రిహార్సల్ చూడాలంటే ₹20, ప్రధాన వేడుకకు ₹100 టిక్కెట్ ధర ఉంటుంది.
ఆన్లైన్లో టిక్కెట్లు ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి
'అమంత్రన్' (Amantran) పోర్టల్ ద్వారా ఆన్లైన్లో టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు. జనవరి 5వ తేదీ నుండి ఈ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దేశం నలుమూలల నుండి ప్రజలు ఈ వేడుకను వీక్షించడానికి ఢిల్లీ వస్తారు, వారికి ఆన్లైన్ బుకింగ్ సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
ఆఫ్లైన్ టిక్కెట్ బుకింగ్ వివరాలు
ఆన్లైన్ ప్రక్రియ తెలియని లేదా ఇబ్బంది పడే వారి కోసం ఢిల్లీలోని ఆరు ప్రదేశాలలో ప్రత్యేకంగా ఆఫ్లైన్ టిక్కెట్ కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఆఫ్లైన్లో టిక్కెట్లు కొనుగోలు చేయడానికి, సందర్శకులు తప్పనిసరిగా తమ ఒరిజినల్ ఐడీ ప్రూఫ్ (గుర్తింపు కార్డు) తీసుకురావాలి. అవి:
- ఆధార్ కార్డ్
- పాన్ కార్డ్
- డ్రైవింగ్ లైసెన్స్
- పాస్పోర్ట్
ఆఫ్లైన్ కౌంటర్లు ఎప్పటివరకు తెరిచి ఉంటాయి: జనవరి 5 నుండి జనవరి 14 వరకు
సమయాలు: ఉదయం 10:00 నుండి సాయంత్రం 5:00 వరకు
మీ ఈవెంట్ను ప్రోత్సహించడం
ఆన్లైన్ మరియు ఆఫ్లైన్ అవకాశాలు భారతదేశంలో రిపబ్లిక్ డే వేడుకల సారాంశాన్ని అనుభవించడానికి అరుదైన అవకాశాన్ని కల్పిస్తాయి. క్రమశిక్షణ, గొప్పతనం మరియు దేశభక్తిని కళ్లారా చూడాలనుకుంటే, ఈసారి మీ టిక్కెట్ను బుక్ చేసుకోండి.