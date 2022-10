Jai Ram Thakur: అభివృద్ధిని చూసి ఎన్నికల్లో ఆశీర్వదించండి

X Jai Ram Thakur: అభివృద్ధిని చూసి ఎన్నికల్లో ఆశీర్వదించండి Highlights Jai Ram Thakur: పాలనలో పారదర్శకత, అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత

Jai Ram Thakur: హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఎన్నికల్లో ప్రజలు అభివృద్ధినిచూసి ఓటుతో ఆశీర్వదించాలని సీఎం జైరామ్ ఠాకూర్ ఓటర్లను అభ్యర్థించారు. హరోలి నియోజకవర్గంలో నిర్వహించిన సభలో ఆయన మాట్లాడారు. ప్రజల సమస్యల పరిష్కారంలోనూ, పారిశ్రామిక ప్రగతిలోనూ ప్రభుత్వం బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించిన విషయాన్ని ప్రజలు గుర్తించాలన్నారు.