Satellite Images Wayanad : వయనాడ్​ విలయాన్ని రికార్డ్ చేసిన ఇస్రో శాటిలైట్స్..ఆ ఫోటోలు ఇవిగో

#update #WayanadDisaster



Debris Travelled 8km Along Iruvaiphuzha River, Damage Extent 86,000-sqm. High-Res Sat Images (Cartosat3 & Risat) Show Earlier #Landslide At Same Spot: NRSC; @isro 2023 Atlas Had Said Wayanad Vulnerable.



Full story: https://t.co/3Hz0saEneg



Pics: NRSC pic.twitter.com/U4gvIlijkT