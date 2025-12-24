ISRO:ఇస్రో 'బాహుబలి' ఘనత: భారత్ చరిత్రలోనే అత్యంత బరువైన శాటిలైట్ లాంచ్.. ఇక మొబైల్స్కు నేరుగా స్పేస్ బ్రాడ్బ్యాండ్!
భారతదేశానికి గర్వకారణంగా నిలిచిన ‘బాహుబలి’ రాకెట్ LVM3-M6 భారత భూభాగం నుంచి ఇప్పటివరకు అత్యంత భారీ ఉపగ్రహాన్ని విజయవంతంగా కక్ష్యలో ప్రవేశపెట్టింది. బ్లూబర్డ్-6 మిషన్ ద్వారా ఇస్రో గ్లోబల్ వాణిజ్య అంతరిక్ష రంగంలో తన స్థాయిని మరింత బలోపేతం చేస్తూ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాధారణ స్మార్ట్ఫోన్లకు అంతరిక్ష ఆధారిత బ్రాడ్బ్యాండ్ అందించేందుకు మార్గం సుగమం చేసింది.
భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ISRO) మరో అద్భుతమైన రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకుంది. నేడు (డిసెంబర్ 24, 2025) శ్రీహరికోట నుండి ఇస్రో యొక్క అత్యంత శక్తివంతమైన 'బాహుబలి' రాకెట్ (LVM3-M6) నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. భారత గడ్డ మీద నుండి అత్యంత బరువైన శాటిలైట్ను అంతరిక్షంలోకి తీసుకెళ్లి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.
ఈ మిషన్ కేవలం బరువుకు సంబంధించింది మాత్రమే కాదు.. భవిష్యత్తులో మన స్మార్ట్ఫోన్లకు ఎటువంటి రూటర్లు, టవర్లతో సంబంధం లేకుండా నేరుగా అంతరిక్షం నుండే హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ను అందించబోతోంది.
90 సెకన్ల ఉత్కంఠ.. ఆపై అద్భుత ప్రయోగం!
ఈ ఉదయం 8:55 గంటలకు సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ లోని రెండవ లాంచ్ ప్యాడ్ నుండి 43.5 మీటర్ల ఎత్తున్న ఈ భారీ రాకెట్ నింగిలోకి ఎగిసింది.
అయితే, ప్రయోగానికి సరిగ్గా కొన్ని సెకన్ల ముందు ఒక ఆసక్తికరమైన మలుపు చోటుచేసుకుంది. రాకెట్ వెళ్లే దారిలో అంతరిక్ష వ్యర్థాలు (Space Debris) లేదా మరో శాటిలైట్ అడ్డు వచ్చే అవకాశం ఉందని గుర్తించిన శాస్త్రవేత్తలు, ప్రయోగాన్ని 90 సెకన్లు ఆలస్యం చేశారు. అంతరిక్షంలో పెరుగుతున్న రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని, ఎంతో ఖచ్చితత్వంతో ఇస్రో తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వారి భద్రతా ప్రమాణాలకు నిదర్శనం.
మిషన్ హైలైట్: బ్లూబర్డ్ 6 (BlueBird 6)
అమెరికాకు చెందిన 'AST స్పేస్మొబైల్' సంస్థ తయారు చేసిన బ్లూబర్డ్ 6 అనే అత్యాధునిక కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ ఈ రాకెట్ ద్వారా నింగిలోకి వెళ్లింది.
- లక్ష్యం: సాధారణ మొబైల్ ఫోన్లకు నేరుగా శాటిలైట్ ఆధారిత సెల్యులార్ బ్రాడ్బ్యాండ్ సేవలను అందించడం.
- కక్ష్య: ప్రయాణం మొదలైన 15 నిమిషాల్లోనే ఈ శాటిలైట్ భూమికి 520 కి.మీ ఎత్తులో ఉన్న కక్ష్యలోకి ఖచ్చితంగా చేరింది.
- రికార్డు: భారత్ నుండి ప్రయోగించిన అత్యంత బరువైన శాటిలైట్ ఇదే కావడం విశేషం.
భారతదేశ గర్వకారణం
ఈ విజయంపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ, ఇది భారత అంతరిక్ష రంగంలో ఒక "పెద్ద ముందడుగు" అని కొనియాడారు. అంతర్జాతీయ వాణిజ్య మార్కెట్లో భారత్ యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలను ఇది ప్రపంచానికి చాటిందని ఆయన అన్నారు.
ఇస్రో చైర్మన్ డాక్టర్ వి. నారాయణన్ మాట్లాడుతూ.. "LVM3-M6 శాటిలైట్ను ఎంతో ఖచ్చితత్వంతో కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టింది. ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచిన రాకెట్లలో ఇది ఒకటి" అని గర్వంగా ప్రకటించారు.
'బాహుబలి' రాకెట్ ప్రత్యేకతలు:
టెక్ ప్రియుల కోసం ఈ భారీ రాకెట్ వివరాలు:
- ఎత్తు: 43.5 మీటర్లు.
- బరువు: 640 టన్నులు.
- దశలు: మూడు దశల రాకెట్ (ఘన ఇంధన S200 మోటార్లు, ద్రవ ఇంధన L110 కోర్ మరియు C25 క్రయోజెనిక్ అప్పర్ స్టేజ్).
- ట్రాక్ రికార్డ్: గతంలో చంద్రయాన్-2 మరియు చంద్రయాన్-3 మిషన్లను విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన ఘనత దీనికి ఉంది.