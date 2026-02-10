Chandrayaan-4 : చంద్రుడిపై ఇస్రో కొత్త అడుగు..చంద్రయాన్-4 ల్యాండింగ్ సైట్ ఖరారు
Chandrayaan-4 : భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ మరో చారిత్రాత్మక ఘట్టానికి సిద్ధమవుతోంది. చంద్రుడిపైకి భారత్ పంపబోయే అత్యంత సంక్లిష్టమైన మిషన్ చంద్రయాన్-4 కోసం ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు అప్పుడే రంగం సిద్ధం చేశారు. మిషన్ ప్రారంభానికి మరో రెండేళ్ల సమయం ఉండగానే, చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువంపై ల్యాండర్ దిగాల్సిన ఖచ్చితమైన స్థలాన్ని ఇస్రో గుర్తించింది. ఈ మిషన్ ద్వారా చంద్రుడిపై నుంచి మట్టి, రాళ్ల నమూనాలను భూమికి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
చంద్రయాన్-4 మిషన్ కోసం ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు చంద్రుడి ఉపరితలంపై ఉన్న మాన్స్ మౌటన్ ప్రాంతాన్ని ఎంపిక చేశారు. ఇక్కడ ల్యాండింగ్ కోసం ప్రాథమికంగా ఎంఎం-1, ఎంఎం-3, ఎంఎం-4, ఎంఎం-5 అనే నాలుగు స్థలాలను పరిశీలించారు. ఆర్బిటర్ హై రిజల్యూషన్ కెమెరా (OHRC) పంపిన చిత్రాలను క్షుణ్ణంగా విశ్లేషించిన తర్వాత, ఎంఎం-4 అనే ప్రదేశం ల్యాండింగ్ కు అత్యంత సురక్షితమైనదని శాస్త్రవేత్తలు తేల్చారు. ఈ స్థలం దాదాపు ఒక కిలోమీటర్ పొడవు, ఒక కిలోమీటర్ వెడల్పుతో విశాలంగా ఉండటమే కాకుండా, భూభాగం సాఫీగా ఉండటం దీని ప్రత్యేకత.
సాంకేతికతతో కూడిన అత్యంత సంక్లిష్టమైన మిషన్
చంద్రయాన్-4 భారత్ చేపట్టిన గత చంద్ర మిషన్ల కంటే భిన్నమైనది, సంక్లిష్టమైనది. ఇందులో మొత్తం ఐదు ప్రధాన భాగాలు (మాడ్యూల్స్) ఉంటాయి:
ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ (PM): అంతరిక్ష నౌకను ముందుకు నడిపిస్తుంది.
డిసెండర్ మాడ్యూల్ (DM): చంద్రుడిపై ల్యాండ్ అవ్వడానికి సహకరిస్తుంది.
అసెండర్ మాడ్యూల్ (AM): చంద్రుడి నుంచి మట్టి నమూనాలతో తిరిగి నింగిలోకి ఎగురుతుంది.
ట్రాన్స్ఫర్ మాడ్యూల్ (TM): నమూనాలను ఒక చోటు నుండి మరో చోటుకు మారుస్తుంది.
రీ-ఎంట్రీ మాడ్యూల్ (RM): చంద్రుడి మట్టితో భూమి వాతావరణంలోకి సురక్షితంగా ప్రవేశిస్తుంది.
ఈ ఐదు మాడ్యూల్స్ కలిసి పని చేయడం ద్వారా చంద్రుడి ఉపరితలంపై ల్యాండ్ అవ్వడం, అక్కడి నమూనాలను సేకరించడం, ఆపై మళ్ళీ అక్కడి నుంచి బయలుదేరి భూమికి చేరడం వంటి పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తాయి.
2028 లక్ష్యంగా ఇస్రో ప్రయాణం
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే చంద్రయాన్-4 మిషన్ కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఇస్రో చైర్మన్ ఎస్.సోమనాథ్ ఈ మిషన్ ను 2028 నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఎంపిక చేసిన ఎంఎం-4 ప్రదేశం సగటున 5 డిగ్రీల వాలును కలిగి ఉండటం వల్ల ల్యాండర్ ఒరిగిపోయే ప్రమాదం తక్కువని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఇక్కడి సగటు ఎత్తు 5334 మీటర్లుగా ఉంది. సురక్షితమైన ల్యాండింగ్ కోసం 24 మీటర్ల పొడవు, వెడల్పు ఉన్న గ్రిడ్లను కూడా గుర్తించారు. ఇది విజయవంతమైతే చంద్రుడి నుంచి నమూనాలను తెచ్చిన అతికొద్ది దేశాల సరసన భారత్ నిలుస్తుంది.