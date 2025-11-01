  • Menu
Home  > జాతీయం

IRCTC New Rule: ప్రయాణికులకు రైల్వే గుడ్‌న్యూస్.. వృద్ధులు, మహిళలకు లోయర్ బెర్త్ కేటాయింపులో కొత్త రూల్స్!

IRCTC New Rule: ప్రయాణికులకు రైల్వే గుడ్‌న్యూస్.. వృద్ధులు, మహిళలకు లోయర్ బెర్త్ కేటాయింపులో కొత్త రూల్స్!
x
Highlights

IRCTC New Rule: వయోవృద్ధులు, 45 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలు ఇక సుఖంగా ప్రయాణించవచ్చు.

IRCTC New Rule: భారతీయ రైల్వే (Indian Railways) కోట్లాది మంది ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యంగా వయోవృద్ధులు, మహిళా ప్రయాణికులు ఎదుర్కొనే ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని లోయర్ బెర్త్‌ (కింది బెర్త్‌) కేటాయింపుల నిబంధనలను సవరించింది.

కొత్త వ్యవస్థ ప్రకారం, టికెట్ బుకింగ్ సమయంలో ప్రత్యేకంగా అభ్యర్థించకపోయినా, అర్హత ఉన్న ప్రయాణికులకు లోయర్ బెర్త్‌ కేటాయించడానికి రైల్వే ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది.

ఎవరెవరికి ఈ సౌకర్యం?

ఈ ప్రత్యేక సదుపాయం కింది వర్గాల ప్రయాణికులకు వర్తిస్తుంది:

60 సంవత్సరాలు నిండిన పురుష ప్రయాణికులు

♦ 45 సంవత్సరాలు పైబడిన మహిళా ప్రయాణికులు

♦ గర్భిణీ మహిళలు

♦ దివ్యాంగులు (విధివిధమైన ప్రయాణికులు)

కోచ్‌లో బెర్త్‌ల కేటాయింపులు ఇలా:

ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం రైల్వే ప్రతి కోచ్‌లో నిర్దిష్ట సంఖ్యలో లోయర్ బెర్త్‌లను రిజర్వ్ చేస్తోంది. అయితే, ఈ కేటాయింపు అనేది బెర్త్‌ల లభ్యతపై ఆధారపడి ఉంటుంది.


కోచ్ వర్గంప్రతి కోచ్‌లో లోయర్ బెర్త్‌లు
స్లీపర్ క్లాస్6 నుంచి 7 లోయర్ బెర్త్‌లు
ఏసీ 3 టైర్ (3AC)4 నుంచి 5 లోయర్ బెర్త్‌లు
ఏసీ 2 టైర్ (2AC)3 నుంచి 4 లోయర్ బెర్త్‌లు


ముఖ్య గమనికలు:

ప్రాధాన్యత కేటాయింపు: అర్హత ఉన్న ప్రయాణికులకు లోయర్ బెర్త్ లభించేందుకు రైల్వే సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది.

టికెట్ బుకింగ్‌లో నమోదు: టికెట్ బుక్ చేసే సమయంలో ప్రయాణికులు తమ వయస్సు, స్త్రీ/పురుష వివరాలు మరియు పరిస్థితులను (గర్భిణీ/దివ్యాంగులు) సరిగ్గా నమోదు చేయాలి.

ప్రయాణంలో మార్పులు: ఒకవేళ టికెట్ బుక్ అయిన తర్వాత పై బెర్త్ కేటాయించినప్పటికీ, ప్రయాణ సమయంలో లోయర్ బెర్త్ ఖాళీగా ఉంటే, రైలు సిబ్బంది (టీటీఈ)ని సంప్రదించి బెర్త్‌ను మార్చుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది.

వయసు పైబడిన వారు, గర్భిణీలు ఎత్తైన బెర్త్‌లు ఎక్కేటప్పుడు పడే ఇబ్బందులను తగ్గించడమే ఈ కొత్త నిబంధనల ముఖ్య ఉద్దేశం అని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick