Infosys బంపర్ ఆఫర్: రిఫర్ చేయండి, బోనస్ పొందండి – లేఆఫ్ వేళ ఉద్యోగులకు సూపర్ అవకాశం!
Infosys లాటరల్ హైరింగ్లో ఉద్యోగులను ప్రోత్సహించడానికి బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. రిఫర్ చేయడం ద్వారా ₹10,000 నుండి ₹50,000 వరకు బోనస్ పొందవచ్చు. Infosys Hiring, Employee Referral Bonus, Infosys Job Opportunities, Tech Jobs India, Infosys Recruitment.
Infosys లో కొత్త రిక్రూట్మెంట్ పథకం
టెక్ ఇండస్ట్రీలో లేఆఫ్లు కొనసాగుతున్న సమయంలో, Infosys కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కంపెనీ లాటరల్ హైరింగ్ బాధ్యతను తమ ఉద్యోగులకే అప్పగించి, న్యూక్లియర్ టాలెంట్ను రిఫర్ చేయడం ద్వారా బంపర్ బోనస్లను అందించనుంది. Infosys Internal Mail ద్వారా ఈ అవకాశాన్ని ఉద్యోగులకు ప్రకటించింది.
ఎక్కడ, ఎవరిని రిక్రూట్ చేస్తోంది Infosys
Infosys ఈ నియామకాలను ఈ విభాగాల్లో చేపడుతోంది:
- ఇంజినీరింగ్
- క్వాలిటీ ఇంజినీరింగ్
- స్ట్రాటజిక్ టెక్నాలజీ గ్రూప్
- ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ & సర్వీసెస్
అర్హత: 2 నుంచి 15 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న అభ్యర్థులు, దేశవ్యాప్తంగా అన్ని Infosys బ్రాంచీలలో ఉద్యోగ అవకాశాలు.
బంపర్ రిఫerral బోనస్ వివరాలు
Infosys రిఫర్ చేసిన అభ్యర్థులు ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయితే, ఉద్యోగి ఈ బోనస్ పొందవచ్చు:
- Level-3: ₹10,000
- Level-4: ₹25,000
- Level-5: ₹35,000
- Level-6: ₹50,000
షరతులు: అభ్యర్థి గత ఆరు నెలల్లో Infosys ఎంపిక ప్రక్రియలో హాజరు కాలేదనేది తప్పనిసరి.
కారణం & ప్రస్తుత పరిణామాలు
- ఇటీవల TCS భారీ లేఆఫ్లు ప్రకటించడం తెలిసిందే.
- Infosys ఈ సమయంలో ఉద్యోగులను ప్రోత్సహిస్తూ, టాలెంట్ ఆకర్షణలో ముందంజ తీసుకుంటోంది.
- అక్టోబర్ 16న Infosys రెండో త్రైమాసిక ఫలితాలను ప్రకటిస్తుంది.
- కంపెనీ ఉద్యోగి పనితీరును సమీక్ష ప్రారంభించింది, వేతన పెంపు సూచనలు కూడా రావచ్చని అనుమానం.
సారాంశం
Infosys ఉద్యోగుల కోసం రిఫర్ చేయండి, బోనస్ పొందండి బంపర్ ఆఫర్ ద్వారా టాలెంట్ హైరింగ్ను సులభతరం చేయడం, ఉద్యోగులను ప్రోత్సహించడం, కంపెనీ కోసం కొత్త టాలెంట్ను ఆకర్షించడం లక్ష్యం.