చైనాలోకి ‘భారతీయ’ ఔషధాల దూకుడు — డాక్టర్ రెడ్డీస్, సిప్లా, నాట్కో, హెటిరోలకు భారీ కాంట్రాక్టులు!
చైనా ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ తాజాగా 55 రకాల మందుల సరఫరా బిడ్డింగ్లో భారతీయ కంపెనీలు విజయం సాధించాయి. డాక్టర్ రెడ్డీస్, సిప్లా, నాట్కో, హెటిరో, అన్నోరా ఫార్మాలు చైనాలో వాల్యూమ్-బేస్డ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ (VBP) కాంట్రాక్టులు గెలుచుకున్నాయి.
చైనాలో భారతీయ ఔషధాలకి పెరుగుతున్న డిమాండ్
భారతీయ ఫార్మా రంగానికి మరో ప్రతిష్ఠాత్మక ఘనత. చైనా ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ తాజాగా చేపట్టిన వాల్యూమ్-బేస్డ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ (VBP) బిడ్డింగ్లో భారతీయ కంపెనీలు గణనీయమైన విజయాన్ని సాధించాయి.
డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్, సిప్లా, నాట్కో ఫార్మా, హెటిరో ల్యాబ్స్, అన్నోరా ఫార్మా వంటి సంస్థలు చైనాలో 7 రకాల మందుల సరఫరా కాంట్రాక్టులను గెలుచుకున్నాయని ఇండియా-చైనా ఎకనామిక్ అండ్ కల్చరల్ కౌన్సిల్ (ICEC) వెల్లడించింది.
55 రకాల మందులకు చైనాలో భారీ బిడ్డింగ్
చైనా ప్రభుత్వం ఇటీవల యాంటీ-ఇన్ఫెక్టివ్స్, యాంటీ-ట్యూమర్, అలెర్జీ, మరియు ఇతర వ్యాధుల చికిత్సకు సంబంధించిన 55 రకాల మందుల సరఫరా కోసం బిడ్డింగ్ చేపట్టింది. ఈ ప్రక్రియలో మొత్తం 272 కంపెనీలను ఎంపిక చేయగా, భారతీయ సంస్థలు గట్టి పోటీని ఎదుర్కొని కీలక కాంట్రాక్టులను సొంతం చేసుకున్నాయి.
డపాగ్లిఫ్లోజిన్ ట్యాబ్లెట్ల సరఫరా కాంట్రాక్ట్లో హెటిరో ల్యాబ్స్ మరియు సిప్లా విజయం సాధించగా,
అన్నోరా ఫార్మాకి అక్సాకార్బజెపైన్ ట్యాబ్లెట్,
నాట్కో ఫార్మాకి ఒలాపారిబ్ ట్యాబ్లెట్,
డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ చైనాలోని అనుబంధ సంస్థ కున్షాన్ రోటమ్ రెడ్డి ఫార్మాస్యూటికల్స్ ద్వారా నాలుగు కాంట్రాక్టులను గెలుచుకుంది.
ICEC నివేదిక ప్రకారం, డపాగ్లిఫ్లోజిన్ ట్యాబ్లెట్ అమ్మకాలు చైనాలో 1.14 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ.10,000 కోట్లు) కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
భారతీయ కంపెనీలకు చైనాలో విస్తరణ అవకాశాలు
ఇప్పటి వరకు చైనా మార్కెట్లో ప్రధానంగా చైనా మరియు బహుళ జాతి కంపెనీలు మాత్రమే ఆధిపత్యం చెలాయించేవి. కానీ భారతీయ ఫార్మా కంపెనీలకు చైనాలో ఈ స్థాయి కాంట్రాక్టులు రావడం చారిత్రాత్మకంగా పరిగణించబడుతోంది.
వీబీపీ విధానంలో తక్కువ ధరలతో మందులను సరఫరా చేయగల సంస్థలకే కాంట్రాక్టులు లభిస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో భారతీయ కంపెనీలు పోటీగా నిలిచి విజయాన్ని సాధించడం విశేషం.
చైనాలో వృద్ధ జనాభా – జనరిక్ మందుల డిమాండ్ పెరుగుతుంది
చైనాలో వృద్ధుల జనాభా వేగంగా పెరుగుతోంది. దాంతో చైనా ప్రభుత్వంపై మందుల వ్యయభారం పెరుగుతోంది.
ఇందుకే ప్రభుత్వం తక్కువ ధరల్లో జనరిక్ ఔషధాలను అందించేందుకు ప్రోత్సాహం ఇస్తోంది.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, భారతీయ కంపెనీలు చైనాలో జనరిక్ మందుల సరఫరా బిడ్డింగ్లో విజయం సాధించడం ఒక పెద్ద మైలురాయిగా పరిగణించవచ్చు.
10 భారతీయ ఫార్మా కంపెనీలు చైనాలో కార్యకలాపాలు
ప్రస్తుతం చైనాలో దాదాపు 10 భారతీయ ఫార్మా కంపెనీలు కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. కొన్నింటికి అక్కడే ఉత్పత్తి యూనిట్లు ఉన్నాయి.
చైనాలో విజయవంతంగా నిలవాలంటే —
1.వేగంగా మందుల రిజిస్ట్రేషన్లు పొందడం,
2.తక్కువ సమయంలో ఉత్పత్తి చేయడం,
3.ఉత్పత్తి వ్యయాలను తగ్గించడం కీలకం.
వాణిజ్య లోటు తగ్గించేందుకు సహకారం
ప్రస్తుతం భారతదేశం-చైనా మధ్య 100 బిలియన్ డాలర్ల (రూ.8.8 లక్షల కోట్లు) వర్తక లోటు ఉంది.
ఇది తగ్గించేందుకు భారత ప్రభుత్వం చైనాను ఎప్పటి నుంచో భారతీయ ఫార్మా ఉత్పత్తులు కొనుగోలు చేయాలని కోరుతోంది.
తాజాగా చైనా ప్రభుత్వం భారత కంపెనీలకు తలుపులు తెరవడం, భవిష్యత్తులో రెండు దేశాల మధ్య ఆరోగ్యరంగ వాణిజ్య సంబంధాలను బలపరచబోతోందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
ముగింపు:
చైనాలో భారతీయ ఔషధ కంపెనీల విజయం — ఫార్మా రంగానికి కొత్త అధ్యాయాన్ని తెరిచింది.
డాక్టర్ రెడ్డీస్, సిప్లా, నాట్కో, హెటిరో వంటి సంస్థల ఈ దూకుడు, భవిష్యత్తులో భారత ఫార్మా రంగానికి మరిన్ని గ్లోబల్ అవకాశాలను తెచ్చే సూచన.