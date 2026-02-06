Big Ticket Abu Dhabi: ఓవర్ నైట్ కోటీశ్వరుడిగా మారిన భారతీయుడు.. అబుదాబి లాటరీలో రూ.49 కోట్ల జాక్పాట్!
Big Ticket Abu Dhabi: అబుదాబి బిగ్ టికెట్ లాటరీలో కర్ణాటక వ్యక్తికి రూ.49 కోట్ల జాక్పాట్ తగిలింది. ఉడిపికి చెందిన శంతను శెట్టిగర్ను వరించిన అదృష్టం.
Big Ticket Abu Dhabi: అదృష్టం ఎప్పుడు, ఎవరిని, ఏ రూపంలో వరిస్తుందో చెప్పలేం. తాజాగా కర్ణాటకకు చెందిన ఓ వ్యక్తి విషయంలో ఇదే నిజమైంది. అబుదాబి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో నిర్వహించిన ప్రతిష్టాత్మక ‘బిగ్ టికెట్’ (Big Ticket) లాటరీ డ్రాలో భారతీయుడు ఏకంగా రూ.49 కోట్ల భారీ జాక్పాట్ను గెలుచుకున్నారు.
మలుపు తిరిగిన జీవితం: కర్ణాటక రాష్ట్రం ఉడిపికి చెందిన శంతను శెట్టిగర్ గల్ఫ్లో సాధారణ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవాలని కొనుగోలు చేసిన లాటరీ టికెట్, ఆయన జీవితాన్నే మార్చేసింది. డ్రాలో ఆయన టికెట్ నంబర్ ఎంపిక కావడంతో 22 మిలియన్ దిర్హామ్స్ (సుమారు రూ.49 కోట్లు) సొంతం చేసుకున్నారు.
కుటుంబంలో పండుగ వాతావరణం: విజయం వార్త తెలియగానే శంతను కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
"ఇది మా జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేసిన క్షణం. ఈ అద్భుతాన్ని నమ్మలేకపోతున్నాను. ఈ డబ్బుతో నా కుటుంబానికి ఆర్థిక భద్రత కల్పించడంతో పాటు, సమాజానికి ఉపయోగపడే సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తాను" అని శంతను తెలిపారు.
భారతీయుల అదృష్టం: 1992లో ప్రారంభమైన ఈ అబుదాబి బిగ్ టికెట్ లాటరీ గల్ఫ్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందింది. గతంలో కూడా కేరళ, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన ఎంతోమంది భారతీయులు ఈ లాటరీలో కోట్లాది రూపాయలు గెలుచుకున్నారు. శంతను విజయం ఇప్పుడు గల్ఫ్లో పనిచేస్తున్న భారతీయ కార్మికుల్లో కొత్త ఆశలను చిగురింపజేస్తోంది.
ప్రస్తుతం కర్ణాటకలోని ఆయన స్వగ్రామం ఉడిపిలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. మన ప్రాంతం వ్యక్తి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇంత పెద్ద మొత్తం గెలుచుకోవడంపై స్థానికులు గర్వపడుతున్నారు.