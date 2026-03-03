Iran Israel Crisis: యద్ధ ప్రాంతం నుంచి భారతీయులను తీసుకురావడానికి కేంద్రం స్పెషల్ ఆపరేషన్
Iran Israel Crisis: మధ్య ప్రాచ్యంలో చిక్కుకుపోయిన భారతీయులను తిరిగి తీసుకురావడానికి కేంద్ర విమానయాన సంస్థ ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది.
Iran Israel Crisis: ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం కారణంగా మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల దృష్ట్యా, వివిధ ప్రదేశాలలో చిక్కుకున్న భారతీయులను తిరిగి తీసుకురావడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. సాధ్యమైన వైమానిక మార్గాల ద్వారా భారతీయులను తిరిగి తీసుకురావడానికి ప్రత్యేక కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తున్నారు. భారతీయులను తిరిగి తీసుకురావడానికి ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్కు చెందిన 10 ప్రత్యేక విమానాలు మంగళవారం జెడ్డాకు బయలుదేరనున్నాయని మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.
Iran Israel Crisis: ఈ విషయమై జెడ్డాలోని భారత రాయబార కార్యాలయంతో ఇండిగో సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. ఈ ఆపరేషన్ కోసం ఏ విమాన మార్గాన్ని ఉపయోగించవచ్చనే దానిపై సంప్రదింపులు జరుగుతున్నాయి. చిక్కుకుపోయిన ప్రయాణీకులను సురక్షితంగా తిరిగి తీసుకురావడానికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. అవసరమైతే అదనపు విమానాలను పంపిస్తామని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెబుతోంది. దీనికోసం విదేశీ విమానయాన సంస్థలు, భారత రాయబార కార్యాలయాలతో సమన్వయం జరుగుతోందని తెలిపింది.
ప్రత్యామ్నాయ విమాన మార్గాల ద్వారా..
పరిమిత గగనతలం కంటే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా సుదూర, అతి సుదూర విమాన సేవలను క్రమంగా పునరుద్ధరించడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. విమానాలు, సిబ్బంది పునరుద్ధరణ కూడా జరుగుతోందని మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.
భారత్-గల్ఫ్ దేశాల మధ్య నడుస్తున్న విదేశీ విమానయాన సంస్థలు కూడా పరిమిత ప్రాతిపదికన పనిచేస్తున్నాయి. అన్ని విమానయాన సంస్థలు ప్రయాణీకులతో సమాచారాన్ని పారదర్శకంగా పంచుకోవాలని సూచించారు. రీఫండ్లు - ప్రయాణ రీషెడ్యూల్తో సహా నిబంధనల ప్రకారం సేవలను అందించాలని వారికి విమానయాన శాఖ నుంచి సూచనలు అందాయి. ప్రయాణీకులు విమానాశ్రయానికి బయలుదేరే ముందు సంబంధిత విమానయాన సంస్థల అధికారిక వనరులతో తమ విమానాల స్థితిని తనిఖీ చేసుకోవాలని మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.
కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రి రామ్ మోహన్ నాయుడు అధ్యక్షతన సోమవారం జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమావేశం తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ సమావేశంలో పౌర విమానయాన కార్యదర్శి సమీర్ కుమార్ సిన్హా సహా సీనియర్ అధికారులు పాల్గొన్నారని మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.
తన పౌరులకు అమెరికా సూచన..
తీవ్రమైన భద్రతా ప్రమాదాలు ఉన్నందున అమెరికన్లు వెంటనే చాలా మధ్యప్రాచ్య దేశాలను వాణిజ్య మార్గాల ద్వారా విడిచిపెట్టాలని అమెరికా విదేశాంగ శాఖ సూచించింది. ఈ దేశాలలో బహ్రెయిన్, కువైట్, ఈజిప్ట్, లెబనాన్, ఇరాన్, ఒమన్, ఇరాక్, ఖతార్, ఇజ్రాయెల్, వెస్ట్ బ్యాంక్, గాజా, సౌదీ అరేబియా, సిరియా, జోర్డాన్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, యెమెన్ ఉన్నాయి.