HPV Vaccine: గర్భాశయ క్యాన్సర్ నివారణకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ముందడుగు..14 ఏళ్ల బాలికలకు ఉచితంగా వ్యాక్సిన్
దేశవ్యాప్తంగా 14 ఏళ్ల బాలికలకు ఉచిత HPV వ్యాక్సిన్ పంపిణీ చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. గర్భాశయ క్యాన్సర్ నివారణకు ఈ టీకా ఎంతో కీలకం.
HPV Vaccine: భారతదేశంలో మహిళల ఆరోగ్య పరిరక్షణ దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 14 ఏళ్ల బాలికలందరికీ హ్యూమన్ పాపిల్లోమా వైరస్ (HPV) టీకాను ఉచితంగా పంపిణీ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. వచ్చే మార్చి మొదటి వారం నుండి ఈ భారీ వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం ప్రారంభం కానుంది. ఈ పథకం ద్వారా గర్భాశయ క్యాన్సర్ (Cervical Cancer) ముప్పును ప్రాథమిక దశలోనే అడ్డుకోవాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
మొదటి దశలో భాగంగా 90 రోజుల పాటు అత్యంత వేగంగా ఈ ప్రచారాన్ని నిర్వహించనున్నారు. దేశంలో సుమారు 1.15 కోట్ల మంది 14 ఏళ్ల బాలికలు ఉన్నారని అంచనా. వీరందరికీ రక్షణ కల్పించేందుకు ఇప్పటికే అన్ని రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు అవసరమైన టీకా నిల్వలను పంపిణీ చేయడం జరిగింది.
ఉచితంగా గార్డసిల్ 4 వ్యాక్సిన్
HPV Vaccine: ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా అమెరికాకు చెందిన మెర్క్ & కో (MSD) తయారు చేసిన 'గార్డసిల్ 4' వ్యాక్సిన్ను ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రాలలో ఈ టీకా పూర్తిగా ఉచితంగా లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం గ్లోబల్ అలయన్స్ ఫర్ వ్యాక్సిన్ అండ్ ఇమ్యునైజేషన్ (GAVI) నుండి ప్రభుత్వం 2.6 కోట్ల డోసులను సేకరించింది. ఇది రాబోయే రెండేళ్ల అవసరాలకు సరిపోతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
లబ్ధిదారులు ఈ టీకా కోసం అపాయింట్మెంట్లను 'U-WIN' పోర్టల్ ద్వారా ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వ్యాక్సిన్ గర్భాశయ క్యాన్సర్కు కారణమయ్యే HPV 16 మరియు 18 రకాల వైరస్ల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది. భారతదేశంలో నమోదయ్యే క్యాన్సర్ కేసుల్లో దాదాపు 83 శాతం ఈ రెండు వైరస్ రకాల వల్లే సంభవిస్తున్నాయి.
గర్భాశయ క్యాన్సర్ లెక్కలివే..
భారతదేశంలో మహిళల్లో రొమ్ము క్యాన్సర్ తర్వాత అత్యధికంగా కనిపిస్తున్న వ్యాధి గర్భాశయ క్యాన్సర్. గ్లోబోకాన్ 2022 నివేదిక ప్రకారం, మన దేశంలో ఏడాదికి సుమారు 1.27 లక్షల కొత్త కేసులు నమోదవుతున్నాయి. దురదృష్టవశాత్తూ, ఏటా సుమారు 80,000 మంది మహిళలు ఈ వ్యాధి కారణంగా మరణిస్తున్నారు.
HPV Vaccine: ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) మార్గదర్శకాల ప్రకారం, 9 నుండి 14 ఏళ్ల లోపు బాలికలకు టీకాలు వేయడం ద్వారా 93 నుండి 100 శాతం వరకు క్యాన్సర్ ముప్పును తగ్గించవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రభుత్వం 14 ఏళ్ల వయస్సును ప్రామాణికంగా తీసుకుని ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఒక్క డోసు వేయడం ద్వారా కూడా అధిక నిరోధక శక్తి లభిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే..
" బాలికలకు దేశవ్యాప్తంగా HPV టీకా అందించడం అనేది భవిష్యత్ తరాలను రక్షించే గొప్ప ప్రయత్నం" అని సర్వోదయ హాస్పిటల్స్ ఆంకాలజీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ దినేష్ పెంధార్కర్ జాతీయ మీడియాకు చెప్పారు. ఈ వ్యాధి నివారణ కోసం ప్రయత్నాలు చేయడం ద్వారా గర్భాశయ క్యాన్సర్ లేని భారతాన్ని నిర్మించవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
వ్యాక్సిన్ ధర ఎంతుంటుందంటే..
HPV Vaccine: ప్రస్తుతం ప్రైవేట్ మార్కెట్లో ఈ టీకాల ధరలు సామాన్యులకు అందుబాటులో లేవు. గార్డసిల్ 9 వంటి టీకాల ధర రూ. 10,000 కంటే ఎక్కువగా ఉంది. ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఉచితంగా అందిస్తున్న గార్డసిల్ 4 కూడా 80 నుండి 90 శాతం సమర్థతను కలిగి ఉంటుంది. ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ఈ చొరవ సామాన్య , పేద కుటుంబాల్లోని బాలికలకు ఎంతో మేలు చేకూరుస్తుంది.