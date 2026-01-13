  • Menu
Home  > జాతీయం

India Faces $11.4 Trillion Economic Burden: మధుమేహంతో భారత్‌కు భారీ ముప్పు.. ప్రపంచంలోనే రెండో స్థానం! 2050 నాటికి ఊహించని ఆర్థిక భారం!

India Faces $11.4 Trillion Economic Burden: మధుమేహంతో భారత్‌కు భారీ ముప్పు.. ప్రపంచంలోనే రెండో స్థానం! 2050 నాటికి ఊహించని ఆర్థిక భారం!
x
Highlights

మధుమేహం వల్ల భారత్‌పై 11.4 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక భారం పడుతోందని తాజా అధ్యయనంలో తేలింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా డయాబెటిస్ బాధితులు ఎక్కువగా ఉన్న దేశాల్లో భారత్ రెండో స్థానంలో ఉంది. ఈ మహమ్మారి మన ఆర్థిక వ్యవస్థను ఎలా దెబ్బతీస్తుందో ఇక్కడ చదవండి.

ప్రస్తుత శతాబ్దంలో ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న అతిపెద్ద ఆరోగ్య సంక్షోభం ఏది అంటే అది ఖచ్చితంగా ‘మధుమేహం’ (డయాబెటిస్). తాజాగా వెలువడిన ఒక అంతర్జాతీయ అధ్యయనం ప్రకారం, డయాబెటిస్ వల్ల భారత్ భరించబోయే ఆర్థిక భారం విస్తుపోయేలా ఉంది. మధుమేహ బాధితులు ఎక్కువగా ఉన్న దేశాల జాబితాలో భారత్ ప్రపంచంలోనే రెండో స్థానంలో నిలిచింది.

ఆర్థిక భారం: దేశాల వారీగా అంచనాలు

ఆస్ట్రియాలోని వియన్నా యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు 2020 నుంచి 2050 వరకు మధుమేహం వల్ల 204 దేశాలపై పడే ఆర్థిక ప్రభావాన్ని విశ్లేషించారు. ఈ అధ్యయనం ప్రకారం అత్యధిక ఆర్థిక భారం ఎదుర్కొంటున్న టాప్ 3 దేశాలు ఇవే:

ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?

మధుమేహం వల్ల దేశంపై ఆర్థిక భారం కేవలం మందుల ఖర్చుతోనే ఆగిపోదు. దీని ప్రభావం బహుముఖంగా ఉంటుంది:

వైద్య ఖర్చులు: డయాబెటిస్ నియంత్రణకు, దాని వల్ల వచ్చే కిడ్నీ, గుండె సమస్యల చికిత్సకు సామాన్యులు తమ ఆదాయంలో పెద్ద మొత్తాన్ని వెచ్చించాల్సి వస్తోంది.

ఉత్పాదకత తగ్గడం: వ్యాధి బారిన పడిన వారు పనిలో చురుగ్గా ఉండలేకపోవడం లేదా అకాల మరణం చెందడం వల్ల దేశ మానవ వనరుల ఉత్పాదకత దెబ్బతింటుంది.

ఆదాయ క్షీణత: కుటుంబ యజమాని మధుమేహం బారిన పడితే, వైద్య ఖర్చుల వల్ల ఆ కుటుంబం పేదరికంలోకి వెళ్లే ప్రమాదం ఉందని ఈ అధ్యయనం వివరించింది.

మనం ఏం చేయాలి?

భారత్‌లో మధుమేహం ఒక 'సైలెంట్ కిల్లర్'లా మారుతోంది. ఈ ఆర్థిక మరియు ఆరోగ్య సంక్షోభం నుండి బయటపడాలంటే..

  1. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం: పిండి పదార్థాలు తగ్గించి, ప్రోటీన్లు మరియు పీచు పదార్థాలు పెంచాలి.
  2. వ్యాయామం: శారీరక శ్రమను దైనందిన జీవితంలో భాగం చేసుకోవాలి.
  3. స్క్రీనింగ్: 30 ఏళ్లు దాటిన వారు క్రమం తప్పకుండా షుగర్ లెవల్స్ పరీక్షించుకోవాలి.
Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick