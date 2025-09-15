India Coal Policy: వేగంగా ప్రపంచ కార్బన్ బడ్జెట్.. బొగ్గు లేకుండా నడవలేని భారత్.. కార్బన్ ఉద్గారాలను ఎలా తగ్గిస్తుంది..!
వాతావరణ మార్పు, ప్రపంచ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల ఇంధన అవసరాలను తీర్చడంలో ఎదురవుతున్న సవాలు మధ్య, ఒక ప్రధాన ప్రశ్న ఏమిటంటే బొగ్గు, దాని నుండి ఉత్పత్తి అయ్యే విద్యుత్తుతో మనం ఏమి చేయాలి? ఉష్ణోగ్రతను 1.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే తక్కువగా ఉంచడానికి, ప్రపంచ కార్బన్ బడ్జెట్ వేగంగా ముగిసిపోతోంది, ఇది పూర్తి వినాశన పరిస్థితి నుండి మనల్ని రక్షించే భద్రతా చర్య.
నిజానికి, ఇప్పుడు మనకు అందరి ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా పనిచేసే పరిష్కారాలు అవసరం. ఇక్కడే బొగ్గు ప్రశ్న సంక్లిష్టంగా మారుతుంది. 'బొగ్గును భూమిలోనే వదిలివేయాలి' అని చెప్పడం సులభం, అంటే విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయడానికి బొగ్గును ఉపయోగించవద్దు ఎందుకంటే అది మన వాతావరణాన్ని గ్రీన్హౌస్ వాయువులతో నింపుతుంది. కానీ ప్రశ్న ఏమిటంటే శక్తి లోపం ఉన్న ప్రపంచంలో ఇది ఎలా పని చేస్తుంది?
చాలా సంవత్సరాలుగా కార్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించాలని ప్రకటిస్తున్న దేశాలు విద్యుత్ కోసం బొగ్గును ఉపయోగిస్తున్నాయన్నది కూడా నిజం. ఈ దేశాల వల్ల కలిగే ఉద్గారాలు కార్బన్ డయాక్సైడ్తో సహా మన వాతావరణంలో ఇప్పటికీ ఉన్నాయి. అయితే, ఈ దేశాలు ఇప్పుడు మరొక శిలాజ ఇంధనం, సహజ వాయువు వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నాయి, ఇది కొంచెం శుభ్రమైన శక్తి వనరు, తక్కువ స్థాయిలో గ్రీన్హౌస్ వాయువులను విడుదల చేస్తుంది.
యూరోపియన్ యూనియన్ (EU) అమెరికాతో ఒక మైలురాయి వాణిజ్య ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది, దీని ప్రకారం ప్రతి సంవత్సరం మూడు సంవత్సరాల పాటు $250 బిలియన్ల విలువైన ఇంధన ఉత్పత్తులను, అంటే సహజ వాయువు, ముడి చమురు, బొగ్గును దిగుమతి చేసుకుంటామని ప్రతిజ్ఞ చేసింది. ఇది ఖాళీ వాగ్దానం కావచ్చు, కానీ దీని అర్థం EU ఇప్పుడు శిలాజ ఇంధనాలకు కట్టుబడి ఉండటానికి అంగీకరించిందని, ఇది దాని గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రణాళికలకు విరుద్ధంగా ఉంది.
భారతదేశం వంటి దేశాలు ఏమి చేయాలి, ఇంధన కొరతకు పరిష్కారాలను కనుగొంటూ ఖర్చుతో కూడుకున్న రీతిలో అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది మరియు దేశం ఇంత కఠినమైన వాస్తవాలను ఎదుర్కొంటోంది? కాబట్టి ప్రశ్న ఏమిటంటే, మనం స్వచ్ఛమైన శక్తి ఆధారంగా అభివృద్ధి వైపు కదులుతుంటే, బొగ్గుపై ఆధారపడటాన్ని వదులుకోవాలా లేదా పాత మరియు కొత్త శక్తి వనరులను సమతుల్యం చేసుకునే మార్గాలను కనుగొనాలా?
భారత ప్రభుత్వ ఇంధన పరివర్తన ప్రణాళిక మనకు సరైన మార్గం అని నేను ఎల్లప్పుడూ వాదించాను, ఇది బొగ్గును పూర్తిగా తొలగించడం కంటే తగ్గించడంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వాస్తవం ఏమిటంటే 2030 నాటికి మన ఇంధన డిమాండ్ రెట్టింపు అవుతుంది.ఈ పెరుగుదల స్వచ్ఛమైన శక్తి వనరులు, ముఖ్యంగా పవన, సౌరశక్తి ద్వారా తీర్చబడుతుంది. 2030 నాటికి, విద్యుత్ డిమాండ్లో 70-75శాతం తీర్చడానికి బదులుగా, బొగ్గు 50శాతం మాత్రమే తీరుస్తుంది.
దీని అర్థం ఏమిటి, బొగ్గు ఆధారిత విద్యుత్ రంగం నుండి గ్రీన్హౌస్ వాయు ఉద్గారాలను తగ్గించడానికి ఏమి చేయవచ్చనే దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడాలి. బొగ్గు త్వరలో చరిత్రలో భాగమవుతుందని నమ్మడం మంచిది కాబట్టి ఇది నిషిద్ధ విషయం అని నాకు తెలుసు. కానీ ఇప్పుడు కొంచెం ఆచరణాత్మకంగా ఉందాం. మనం ఏ ధరకైనా అన్ని రంగాలలో ఉద్గారాలను తగ్గించాలి. స్థానిక గాలి నాణ్యతను కాపాడుకోవడానికి, ఆరోగ్య సమస్యలకు దోహదపడే గాలిలో విషపూరిత కాలుష్య కారకాలను తగ్గించడానికి కూడా మనం దీన్ని చేయాలి. ప్రపంచ వాతావరణ మెరుగుదల కోసం మనం కూడా అదే చేయాలి. రెండు స్థాయిలలో పనిచేసే వ్యూహాలను మనం రూపొందించగలిగితే, మనం విజయవంతమైన స్థితిలో ఉంటాము.
నా సహోద్యోగులు ‘భారతదేశంలో బొగ్గు ఆధారిత థర్మల్ పవర్ సెక్టార్ను డీకార్బోనైజింగ్ చేయడానికి రోడ్మ్యాప్’ అనే నివేదికలో ఈ విషయాన్ని పేర్కొన్నారు. మా విశ్లేషణ ప్రకారం, దేశం థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లను డీకార్బోనైజ్ చేయడానికి ఒక వ్యూహాన్ని అవలంబిస్తే, అది ఇనుము, ఉక్కు, సిమెంట్ అనే రెండు ఇతర రంగాల కంటే ఉద్గారాలను తగ్గించగలదు.
రోడ్మ్యాప్లో మొదటి అడుగు ఇప్పటికే ఉన్న ప్లాంట్లను అత్యుత్తమ సామర్థ్య ప్రమాణాలకు తీసుకురావడం. ఉదాహరణకు, ఇప్పటికే ఉన్న ప్లాంట్లలో దాదాపు 85శాతం ఉన్న కీలకమైన టెక్నాలజీలపై ఆధారపడిన పవర్ ప్లాంట్లు కనీసం టాప్-ఇన్-క్లాస్ ప్లాంట్ల (టాటా పవర్ 40 ఏళ్ల ట్రోంబే యూనిట్, తెలంగాణ స్టేట్ పవర్ జనరేషన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ కోటగూడెం థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ లేదా JSW తోరంగల్లు ప్లాంట్ వంటివి) ఉద్గార ప్రమాణాలను చేరుకోవాలి. ఇది మొత్తం ఉద్గారాలను గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది.
రెండవ దశ బొగ్గుకు ప్రత్యామ్నాయాలను ముడి పదార్థంగా ఉపయోగించడం. అనేక పవర్ ప్లాంట్లు ఇప్పటికే బొగ్గుతో కలిపిన బయోమాస్ను ఉపయోగిస్తున్నాయి. 20 శాతం బయోమాస్ను తప్పనిసరి చేయాలనేది మా సూచన, ఇది కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఉద్గారాలను చాలా వరకు తగ్గిస్తుంది. కానీ వీటన్నింటికీ ఉద్గార లక్ష్యాలు, స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలతో మెరుగైన ప్రణాళిక అవసరం. ఉదాహరణకు, ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం అధునాతన థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లను నిర్మించాలని యోచిస్తోంది, ఇవి నిస్సందేహంగా పాత సాంప్రదాయ సాంకేతికత కంటే మరింత సమర్థవంతంగా, శుభ్రంగా ఉంటాయి.
అయితే, సరైన విధాన ప్రోత్సాహకాలు లేకుండా, ఈ కొత్త తరం యూనిట్లలో 40 శాతం 50 శాతం కంటే తక్కువ ప్లాంట్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్ (PLF) వద్ద పనిచేస్తాయి, అంటే వాటి ఉద్గారాలు పాత టెక్నాలజీ కలిగిన ప్లాంట్ల కంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీనికి అసలు కారణం ఏమిటంటే, ప్రస్తుత మెరిట్ ఆర్డర్ డిస్పాచ్ సిస్టమ్, అంటే, చౌకైన విద్యుత్తును మొదట విద్యుత్ సంస్థలకు విక్రయించడానికి నియమాలను నిర్దేశించే వ్యవస్థ, ఉత్పత్తి ఖర్చుపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
పాత విద్యుత్ ప్లాంట్ల మూలధన ఖర్చులు తగ్గినందున లేదా సాంకేతికత లేదా నిర్వహణలో తక్కువ పెట్టుబడి ఉన్న యూనిట్ల నుండి విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయడం చౌకైనది. అతిపెద్ద లోపం ఏమిటంటే బొగ్గు ఇప్పటికీ ఆధిపత్య స్థానాన్ని కలిగి ఉంది. దీనిని నిజంగా తొలగించాల్సిన అవసరం ఉంది, అలా చేయడం సాధ్యమే.