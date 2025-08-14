Independence Day: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు 2025 – దేశభక్తి నిండిన స్పెషల్ కోట్స్, విషెస్
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం మన దేశ చరిత్రలో అత్యంత గౌరవనీయమైన రోజు. మనకు స్వేచ్ఛను అందించడానికి ప్రాణత్యాగం చేసిన మహనీయుల స్మృతిని గౌరవిస్తూ, ఈ పవిత్ర దినాన మన స్నేహితులు, బంధువులతో పంచుకోవడానికి ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు, కోట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి.
మువ్వన్నెల జెండా రెపరెపలాడడానికి ప్రాణాలు అర్పించిన వీరుల త్యాగం ఎప్పటికీ మరచిపోలేనిది. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
స్వేచ్ఛను బహుమతిగా అందించిన అమరవీరులను స్మరించుకుంటూ, వారి వారసత్వాన్ని గౌరవిద్దాం. మీకు, మీ కుటుంబానికి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
సారె జహా సే అచ్ఛా, హిందుస్తాన్ హమారా! దేశభక్తి నిండిన ఈ రోజున, మన దేశ ఔన్నత్యాన్ని చాటుకుందాం. హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే!
మువ్వన్నెల పతాకం ప్రతి భారతీయుడి గర్వానికి ప్రతీక. ఈ జెండా ఎప్పటికీ సగర్వంగా ఎగురుతూనే ఉండాలి. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
గతంలో స్వేచ్ఛ కోసం పోరాడిన వీరులను గౌరవిస్తూ, భవిష్యత్తులో దేశాన్ని మరింత గొప్పగా తీర్చిదిద్దుదాం. హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే!
జై జై జై భారతమాత! మన జాతీయ పతాకానికి సెల్యూట్ చేసి, స్వేచ్ఛ కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన మహనీయులకు వందనం చేద్దాం.
ఎందరో వీరుల రక్తఫలితం – మన మువ్వన్నెల జెండా! ఆ స్వేచ్ఛను సద్వినియోగం చేసుకుందాం, దేశం కోసం పాటుపడదాం.
స్వేచ్ఛకు కారణమైన మహనీయులకు వందనాలు. వారి త్యాగాలను ఎప్పటికీ మరువలేం. జై హింద్!
మువ్వన్నెల జెండా మన గౌరవానికి ప్రతీక, భిన్నత్వంలో ఏకత్వం మన బలం. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన వీరులకు నివాళి అర్పిస్తూ, వారి కలలను సాకారం చేద్దాం. వందే మాతరం!
స్వాతంత్ర్యం ఒక అందమైన కల. దాన్ని నిజం చేసేందుకు ఎందరో పోరాడారు. ఆ స్వేచ్ఛను మనం గౌరవిద్దాం.
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం మనందరి పండుగ. ఈ రోజు దేశభక్తి జ్వాలలు మన హృదయాల్లో రగుల్చుదాం. భారత్ మాతా కి జై!
మన దేశం ఎల్లప్పుడూ శాంతి, సామరస్యాలతో వర్ధిల్లాలి. ప్రతి భారతీయుడి గుండెల్లో దేశభక్తి ఎప్పటికీ నిలిచి ఉండాలి.
ఈ రోజున మనం పడే ప్రతి శ్వాస – ఎందరో అమరవీరుల త్యాగ ఫలం. ఆ స్వేచ్ఛను మనం గౌరవించి, కాపాడుదాం.