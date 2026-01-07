  • Menu
Narendra Modi: ట్రంప్ కంటే మోడీకే ప్రజాదరణ ఎక్కువ — ఇయాన్ బ్రెమ్మర్ విశ్లేషణ

Highlights

ప్రధాని మోదీ ప్రజాదరణ ముందు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సాటిరారు.. ప్రముఖ భౌగోళిక రాజకీయ విశ్లేషకుడు ఇయాన్ బ్రెమ్మర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా విధానాల్లో స్థిరత్వం లేదని, మోదీ పాలన దశాబ్ద కాలంగా పటిష్టంగా ఉందని ఆయన విశ్లేషించారు.

న్యూయార్క్: ప్రపంచ రాజకీయ తెరపై ప్రస్తుతం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నిర్ణయాలు పెను సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. వెనిజులాపై సైనిక చర్య, హెచ్-1బి వీసా ఫీజుల పెంపు వంటి నిర్ణయాలతో ట్రంప్ వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. అయితే, ఇదే సమయంలో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో ట్రంప్‌ను పోలుస్తూ ప్రముఖ అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల నిపుణుడు ఇయాన్ బ్రెమ్మర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమయ్యాయి.

ట్రంప్ నిర్ణయాలు తాత్కాలికమే!

వెనిజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను అదుపులోకి తీసుకోవడం, వైమానిక దాడులు చేయడం వంటి చర్యల ద్వారా ట్రంప్ బలమైన నేతగా కనిపించాలని ప్రయత్నిస్తున్నారని బ్రెమ్మర్ విశ్లేషించారు.

స్థిరత్వం లేని విధానాలు: అమెరికాలో ప్రతి నాలుగేళ్లకు నాయకత్వం మారుతుందని, దీనివల్ల ట్రంప్ తీసుకునే ఏ నిర్ణయమైనా తదుపరి వచ్చే అధ్యక్షుడు రద్దు చేసే అవకాశం ఉందని ఆయన గుర్తు చేశారు.

చమురుపై పట్టు కష్టమే: వెనిజులా చమురు బావులను అమెరికా కంపెనీలు పూర్తిగా స్వాధీనం చేసుకుంటాయన్న వాదనలను ఆయన అతిశయోక్తిగా కొట్టిపారేశారు.

మోదీ దశాబ్ద కాలపు స్థిరమైన నేత:

ప్రధాని మోదీని ఉదాహరణగా చూపిస్తూ ట్రంప్ ప్రజాదరణపై బ్రెమ్మర్ ఘాటు విమర్శలు చేశారు.

బలమైన ప్రజాదరణ: భారతదేశంలో ప్రధాని మోదీ గత పదేళ్లుగా తిరుగులేని ప్రజాదరణతో పాలన సాగిస్తున్నారని, అటువంటి స్థిరత్వం అమెరికా అధ్యక్షుడికి లేదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

వ్యవస్థల మధ్య తేడా: "ఇది పదేళ్లుగా దేశాన్ని నడుపుతున్న మోదీ కాదు, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్ పింగ్ అసలే కాదు. ఇది కేవలం ట్రంప్ పాలన.. కేవలం మూడు ఏళ్లలో పదవి విడిచిపెట్టాల్సిన, ప్రజాదరణ తక్కువగా ఉన్న నాయకుడు ట్రంప్" అని బ్రెమ్మర్ వ్యాఖ్యానించారు.

భారత్‌పై ప్రభావం:

ట్రంప్ తీసుకుంటున్న లక్ష డాలర్ల హెచ్-1బి వీసా ఫీజు ప్రతిపాదన మరియు వాణిజ్య సుంకాల పెంపు వంటి నిర్ణయాలు భారతీయ నిపుణులను, ఐటీ రంగాన్ని ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. అయితే ఇయాన్ బ్రెమ్మర్ విశ్లేషణ ప్రకారం.. ఇటువంటి కఠిన నిర్ణయాలు దీర్ఘకాలంలో అమెరికాకే నష్టం కలిగించే ప్రమాదం ఉంది.

