Hyderabad: వాసులకు శుభవార్త మరో భారీ ఫ్లైఓవర్ త్వరలో అందుబాటులోకి – ట్రాఫిక్ భారం తగ్గనున్నదా?

Highlights

హైదరాబాద్‌ సైదాబాద్–ఐఎస్‌ సదన్–ఓవైసీ జంక్షన్ మార్గంలో నిర్మిస్తున్న 2.5 కిమీ భారీ ఫ్లైఓవర్‌ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. వచ్చే ఏప్రిల్‌లో ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానున్న ఈ కారిడార్‌తో దక్షిణ హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్ సమస్యలు గణనీయంగా తగ్గనున్నాయి.

హైదరాబాద్ నగర దక్షిణ ప్రాంతం, ముఖ్యంగా పాతబస్తీ వైపు ప్రయాణించే వాహనదారులకు పెద్ద ఊరట రానుంది. నల్గొండ ఎక్స్‌రోడ్ నుంచి సైదాబాద్, ఐఎస్‌ సదన్ మీదుగా ఓవైసీ జంక్షన్ వరకు నిర్మిస్తున్న భారీ ఫ్లైఓవర్ పనులు 80% పూర్తయ్యాయి. ఈ ప్రాజెక్టుతో సంవత్సరాలుగా ఇబ్బంది పెడుతున్న ట్రాఫిక్ సమస్యలకు ముగింపు పలకనున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.

ఏప్రిల్ నాటికి ఫ్లైఓవర్ ప్రారంభం

జీహెచ్‌ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్.వి. కర్ణన్ మంగళవారం现场లో పనుల పురోగతిని పరిశీలించారు.

  • మొత్తం పొడవు: 2,530 మీటర్లు
  • అంచనా వ్యయం: ₹620 కోట్లు
  • లక్ష్యం: 2026 ఏప్రిల్ నాటికి ప్రజల వినియోగానికి అందుబాటులోకి

కమిషనర్ కర్ణన్ మాట్లాడుతూ, సైదాబాద్–ధోబీఘాట్‌ జంక్షన్ మధ్య మిగిలిన పనులకు అవసరమైన ట్రాఫిక్ మళ్లింపు అనుమతులు వెంటనే తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. వంతెన కింద సర్వీస్ రోడ్ల నిర్మాణానికి అవసరమైన భూసేకరణను వేగవంతం చేయాలన్నారు.

దక్షిణ హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్‌కు పెద్ద రిలీఫ్

ఈ ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణం పూర్తయితే—

  • ఒల్డ్ సిటీ, సైదాబాద్, ధోబీఘాట్, చాంద్రాయణగుట్ట, సంతోష్‌నగర్, కంచన్‌బాగ్ ప్రాంతాలకు వెళ్లే వారి ప్రయాణం మరింత వేగవంతం అవుతుంది.
  • సిగ్నల్స్ వద్ద దీర్ఘకాలం నిలిచే సమస్య తగ్గిపోతుంది.
  • వాహనాలు నేరుగా వెళ్లగలిగే విధంగా ట్రాఫిక్ సజావుగా సాగుతుంది.
  • ఇంధన వ్యయం తగ్గిపోవడంతో పాటు కాలుష్యం కూడా తగ్గుతుంది.

పాతబస్తీ అభివృద్ధిలో కీలక మైలురాయి

ఓల్డ్ సిటీ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ సమస్యలు తగ్గించేందుకు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన ఈ డెవలప్‌మెంట్ కారిడార్, పూర్తయ్యాక దక్షిణ హైదరాబాద్ ప్రయాణానికి కొత్త రూపాన్ని ఇస్తుందని అధికారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

