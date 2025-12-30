  • Menu
Home  > జాతీయం

Hyderabad New Year 2026: హైదరాబాద్‌లో కొత్త సంవత్సరం కోసం మద్యం షాప్స్ టైమింగ్స్ డబుల్ కిక్

Hyderabad New Year 2026: హైదరాబాద్‌లో కొత్త సంవత్సరం కోసం మద్యం షాప్స్ టైమింగ్స్ డబుల్ కిక్
x
Highlights

కొత్త సంవత్సరం 2026 సందడి కోసం హైదరాబాద్‌లో మద్యం షాపులు రెండు గంటల పాటు పొడిగించిన టైమింగ్స్‌తో తెరుచుకుంటాయి. బార్లు, పబ్‌లు, క్లబ్బులు అర్ధరాత్రి 1 గంట వరకు ఉత్సాహంగా వినోదం అందించనున్నాయి.

కొత్త సంవత్సరం 2026 రాబోవందని విశేషంగా ప్రజల్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. డిసెంబర్ 31 నుండి జనవరి 1 తెల్లవారే వరకు యూత్, కుటుంబ సభ్యులు, స్టూడెంట్స్, ఉద్యోగులు సొంతంగా న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్, పార్టీలు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్త సంవత్సర ఉత్సాహాన్ని తగ్గకుండా జోష్‌తో ആഘോഷించాలన్న లక్ష్యంతో ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్ ప్రకటించింది. రాష్ట్రంలో మద్యం షాపుల సమయాన్ని రెగ్యులర్ టైమ్ కంటే రెండు గంటలు పొడిగించడం ద్వారా కొనుగోళ్లకు అదనపు సౌకర్యం కల్పించింది.

అలాగే, బార్, పబ్, క్లబ్బులు అర్ధరాత్రి 1 గంట వరకు తెరవడానికి అవకాశం ఇచ్చే విధంగా తెలంగాణ ఎక్సైజ్ శాఖ జీవో జారీ చేసింది. దీంతో హైదరాబాద్‌లో కొత్త సంవత్సరం వేడుకలు మరింత హంగామాగా, ఉత్సాహంగా జరగనున్నాయి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick