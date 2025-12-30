  • Menu
Hyderabad: గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రేడియల్ రోడ్ ప్రాజెక్ట్‌ – ఎల్‌ అండ్‌ టీకు ఆర్డర్

హైదరాబాద్‌లో కొత్తగా నిర్మించబడనున్న గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రేడియల్ రోడ్ ప్రాజెక్ట్‌ను ఎల్‌ అండ్‌ టీ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విభాగం అందుకుంది. 22.3 కిలోమీటర్ల నిడివి గల ఈ రోడ్, ORRను RRRతో అనుసంధానం చేస్తూ ప్రాంతీయ కనెక్టివిటీని పెంచుతుంది.

హైదరాబాద్‌ (ఆంధ్రజ్యోతి బిజినెస్‌): హైదరాబాద్‌లో కొత్తగా నిర్మించబోయే గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రేడియల్ రోడ్ ప్రాజెక్ట్‌ను తమ అనుబంధ సంస్థ ఎల్‌ అండ్‌ టీ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విభాగం అందుకున్నట్టు ఎల్‌ అండ్‌ టీ ప్రకటించింది. ఈ ప్రాజెక్టు రంగారెడ్డి జిల్లాలోని రెండో దశకు సంబంధించినది.

ప్రాజెక్ట్ వ్యయం: ₹1,000 నుంచి ₹2,500 కోట్ల మధ్యగా ఉండే ప్రాజెక్టులను ఎల్‌ అండ్‌ టీ “విశిష్ట” ప్రాజెక్టులుగా వర్గీకరిస్తుంది.

ప్రాజెక్ట్ వివరాలు:

  • రోడ్డు నిర్మాణం: 3+3 లేన్లతో నిర్మించబడే యాక్సెస్ కంట్రోల్డ్ రోడ్
  • నిడివి: 22.3 కిలోమీటర్లు
  • కనెక్టివిటీ: హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ORR) ను 340 కిలోమీటర్ల నిడివి గల రీజినల్ రింగ్ రోడ్ (RRR) తో అనుసంధానిస్తుంది
  • ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్: 3.6 కిలోమీటర్ల వయాడక్ట్‌, చిన్న వంతెనలు, అండర్ పాస్‌లు, కల్వర్టులు నిర్మించడం

ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి అయిన తరువాత, హైదరాబాద్‌ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల కనెక్టివిటీ, ట్రాఫిక్ ఫ్లో, లాజిస్టిక్స్ సామర్థ్యం aanzienlijk మెరుగుపడుతుందని ఎల్‌ అండ్‌ టీ తెలిపింది.

