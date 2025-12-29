NPS Pension Plan: కొత్త రూల్స్తో మధ్యతరగతి వారికి భారీ రిటైర్మెంట్ ఆదాయం సాధ్యమా?
పదవీ విరమణ తర్వాత నెలకు ₹1 లక్ష పెన్షన్ కావాలా? మీ భవిష్యత్తును సురక్షితం చేసుకోవడానికి తాజా NPS (నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్) నియమాలు, అవసరమైన పెట్టుబడి, వయస్సుల వారీగా నెలవారీ సహకారం, పన్ను ప్రయోజనాలు మరియు స్మార్ట్ ప్లానింగ్ చిట్కాలను ఇక్కడ తనిఖీ చేయండి.
పదవీ విరమణ తర్వాత మంచి ఆర్థిక భద్రత ఉండాలనేది చాలా మంది కోరిక. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చులు మరియు మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా నెలకు ₹1 లక్ష పెన్షన్ అనేది ఇప్పుడు ఒక వాస్తవిక మరియు గౌరవప్రదమైన లక్ష్యంగా మారింది. పౌరులు తమ భవిష్యత్తును సురక్షితం చేసుకోవడంలో సహాయపడటానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS)లో కొన్ని మార్పులు చేసింది. ఈ మార్పులు పెట్టుబడులు మరియు నెలవారీ పెన్షన్ చెల్లింపులు రెండింటిపై ప్రభావం చూపుతాయి.
కొత్త NPS నిబంధనల ప్రకారం, పదవీ విరమణ తర్వాత నెలకు ₹1 లక్ష పొందాలంటే మీరు ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాలో ఇక్కడ సులభంగా అర్థం చేసుకుందాం.
నెలకు ₹1 లక్ష పెన్షన్ పొందడానికి ఎంత నిధి (Corpus) అవసరం?
NPS నిబంధనల ప్రకారం, మీరు 60 ఏళ్ల వయస్సులో పదవీ విరమణ చేసినప్పుడు:
- మీ మొత్తం నిధిలో కనీసం 40% మొత్తాన్ని 'యాన్యుటీ' (Annuity)లో పెట్టుబడి పెట్టాలి, ఇది మీకు నెలవారీ పెన్షన్ను అందిస్తుంది.
- మిగిలిన 60% మొత్తాన్ని మీరు ఒకేసారి (Lump sum) విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
నెలకు ₹1 లక్ష పొందాలంటే, మీకు ఏడాదికి ₹12 లక్షల పెన్షన్ ఆదాయం కావాలి. సగటున 6% యాన్యుటీ రిటర్న్ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, మీకు సుమారు ₹2 కోట్ల యాన్యుటీ విలువ అవసరం. ఈ యాన్యుటీ మొత్తం మీ మొత్తం NPS నిధిలో 40% మాత్రమే అని అనుకుంటే, మీ వద్ద మొత్తం ₹5 కోట్ల రిటైర్మెంట్ ఫండ్ ఉండాలి.
నెలవారీగా ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాలి?
NPS పెట్టుబడులపై వార్షికంగా 10% రిటర్న్ వస్తుందని మరియు పదవీ విరమణ వయస్సు 60 ఏళ్లు అని భావిస్తే, మీరు ప్రారంభించే వయస్సును బట్టి ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాలో ఇక్కడ ఉంది:
- 25 ఏళ్ల వయస్సులో ప్రారంభిస్తే: 35 ఏళ్ల పాటు పెట్టుబడి → నెలకు ₹13,500.
- 30 ఏళ్ల వయస్సులో ప్రారంభిస్తే: 30 ఏళ్ల పాటు పెట్టుబడి → నెలకు ₹22,000.
- 35 ఏళ్ల వయస్సులో ప్రారంభిస్తే: 25 ఏళ్ల పాటు పెట్టుబడి → నెలకు ₹37,500.
- 40 ఏళ్ల వయస్సులో ప్రారంభిస్తే: 20 ఏళ్ల పాటు పెట్టుబడి → నెలకు ₹65,500.
ఈ గణాంకాలు మార్కెట్ పనితీరును బట్టి మారవచ్చు. అయితే, ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే— మీరు ఎంత త్వరగా ప్రారంభిస్తే, మీ నెలవారీ పెట్టుబడి భారం అంత తక్కువగా ఉంటుంది.
పదవీ విరమణకు NPS సరైన ఎంపికేనా?
పదవీ విరమణ పొదుపు కోసం NPS ఉత్తమ మార్గాలలో ఒకటి:
- మీరు ఈక్విటీలలో 75% వరకు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు, ఇది దీర్ఘకాలంలో సంపద సృష్టికి సహాయపడుతుంది.
- మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మరియు ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్లతో పోలిస్తే NPS నిర్వహణ ఖర్చులు చాలా తక్కువ.
పన్ను ప్రయోజనాలు:
- సెక్షన్ 80C కింద ₹1.5 లక్షల వరకు మినహాయింపు.
- సెక్షన్ 80CCD(1B) కింద అదనంగా ₹50,000 మినహాయింపు.
- కాంపౌండింగ్ పవర్ ద్వారా దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి ప్రయోజనం.
కొత్త NPS నియమాలు ఏమిటి?
పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (PFRDA) జారీ చేసిన తాజా నిబంధనల ప్రకారం:
- చందాదారులు ఇప్పుడు తమ 60% నిధిని ఒకేసారి కాకుండా విడతల వారీగా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
- దీనివల్ల పదవీ విరమణ తర్వాత కూడా మీ డబ్బుపై రిటర్న్స్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
- ఈ మార్పు నగదు ప్రవాహాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది మరియు ఆర్థిక భద్రతను నిర్ధారిస్తుంది.
ముగింపు:
NPS ద్వారా నెలకు ₹1 లక్ష పెన్షన్ పొందడం సాధ్యమే, కానీ దానికి క్రమశిక్షణ మరియు ముందస్తు ప్రణాళిక అవసరం. మీరు మీ 20 లేదా 30 ఏళ్ల వయస్సులో పెట్టుబడిని ప్రారంభిస్తే, చిన్న నెలవారీ సహకారం కూడా భవిష్యత్తులో భారీ నిధిని సృష్టించగలదు. సవరించిన NPS నియమాలు మీకు మరిన్ని సౌకర్యాలను కల్పిస్తున్నాయి, కాబట్టి మీ భవిష్యత్తు కోసం ఇప్పుడే ప్లాన్ చేసుకోండి.