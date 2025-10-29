8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం.. గ్రూప్-డి వాచ్మెన్ జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయి..?
8th Pay Commission:ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలను పెంచే చర్చలు ఎల్లప్పుడూ చర్చనీయాంశంగానే ఉంటాయి, ముఖ్యంగా 8వ వేతన సంఘం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు. ప్రతిసారీ కొత్త వేతన సంఘం ఏర్పడినప్పుడు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ప్రాథమిక జీతం, అలవెన్సులు మరియు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆధారంగా పెరుగుదల అంచనా వేస్తుంటారు. ఇది అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత వాచ్మెన్ జీతం ఎంత పెరుగుతుందో మీకు తెలుసా?
7వ వేతన సంఘం ప్రకారం, వాచ్మెన్ల ప్రారంభ ప్రాథమిక జీతం దాదాపు 18,000 రూపాయలు. దీనితో పాటు, వారికి కరువు భత్యం (DA), హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ (HRA), ఇతర అలవెన్సులు లభిస్తాయి. గ్రూప్-డి ఉద్యోగులకు, ప్రాథమిక వేతనం పే లెవెల్ 1 కిందకు వస్తుంది.మీడియా నివేదికల ప్రకారం, 8వ వేతన సంఘంలో పే లెవెల్ 1 నుంచి 5 వరకు ఉన్న ఉద్యోగులకు అత్యధిక ప్రయోజనం కలిగే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా వాచ్మెన్ వంటి దిగువ స్థాయి ఉద్యోగులు శాతం పరంగా అత్యధిక జీతాల పెంపును పొందవచ్చు.
నివేదికల ప్రకారం, ప్రాథమిక వేతనం 18,000 రూపాయల నుంచి 41,000 లేదా 51,480 రూపాయలకు పెరగవచ్చు. ఈ పెరుగుదల ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, దీనిని 2.28 నుంచి 2.86 మధ్య నిర్ణయించవచ్చు. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ప్రస్తుత జీతానికి పెరుగుదలను వర్తింపజేసే విషయం. ప్రతిసారీ ఆర్థిక, బడ్జెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వేతన సంఘం నిర్ణయిస్తుంది.
అలవెన్సుల నుంచి కూడా ప్రయోజనం
ప్రాథమిక జీతం మాత్రమే కాదు, వాచ్మెన్లకు లభించే ఇతర అలవెన్సులలో కూడా పెరుగుదల వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటిలో కరువు భత్యం (DA), ప్రయాణ భత్యం (TA) గృహ భత్యం (HRA) ఉన్నాయి. ప్రాథమిక వేతనంలో పెరుగుదల ఉంటే, ఈ అలవెన్సులలో కూడా సహజంగానే పెరుగుదల ఉంటుందని నిపుణులు అంటున్నారు. అంటే వాచ్మెన్ మొత్తం ఆదాయంలో గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపిస్తుంది.
గ్రూప్-డి ఉద్యోగులు, ఇందులో వాచ్మెన్, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, ఇతర దిగువ స్థాయి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉన్నారు, వారికి ఎక్కువ శాతం జీతాల పెంపు లభించే అవకాశం ఉంది, ఎందుకంటే వారి ప్రస్తుత ప్రాథమిక వేతనం చాలా తక్కువగా ఉంది. శాతం పరంగా చూస్తే, వారికి పెరుగుదల నుంచి నేరుగా ప్రయోజనం లభిస్తుంది. జీవన ప్రమాణం మెరుగుపడుతుంది.