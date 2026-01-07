Tipu Sultan’s ఓటమి.. మీరాలం చెరువు నిర్మాణం!
టిప్పు సుల్తాన్ మరణం తర్వాత వచ్చిన సంపదతో హైదరాబాద్లో మీరాలం చెరువును నిర్మించారని మీకు తెలుసా? ఈ చారిత్రక చెరువు విశేషాలు మరియు అక్కడ రాబోతున్న కొత్త కేబుల్ వంతెన వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
చరిత్రకారుల కథనం ప్రకారం, మీరాలం చెరువు కేవలం ఒక నీటి వనరు మాత్రమే కాదు, అది ఒక యుద్ధ విజయానికి ప్రతీక.
యుద్ధం: 1799లో జరిగిన నాలుగో ఆంగ్లో-మైసూరు యుద్ధంలో బ్రిటిష్ సేనలు టిప్పు సుల్తాన్ను ఓడించాయి. ఈ యుద్ధంలో బ్రిటిష్ వారికి అప్పటి హైదరాబాద్ నిజాం సైన్యం సహకరించింది.
విజయోత్సాహం: ఈ యుద్ధంలో నిజాం సైన్యానికి నేతృత్వం వహించింది మీర్ ఆలం (మూడో నిజాం సికిందర్ జా వద్ద దివాన్). టిప్పు సుల్తాన్ మరణం తర్వాత శేరింగపటం (శ్రీరంగపట్నం) సంపదలో కొంత భాగాన్ని బ్రిటిషర్లు నిజాంకు 'ప్రైజ్ మనీ'గా ఇచ్చారు.
నిర్మాణం: ఆ సంపదతోనే దివాన్ మీర్ ఆలం పర్యవేక్షణలో 1804 జూలై 20న ఈ చెరువు పనులు ప్రారంభమై, 1806 జూన్ 8 నాటికి పూర్తయ్యాయి. అందుకే దీనికి ఆయన పేరే స్థిరపడిపోయింది.
నిర్మాణ శైలిలో ప్రపంచ రికార్డు!
మీరాలం చెరువుకు ఉన్న ఒక ప్రత్యేకత ప్రపంచంలో మరెక్కడా కనిపించదు. అదే దాని సెమీ సర్క్యులర్ రింగ్స్ (అర్ధ వృత్తాకార వలయాలు) గోడ.
ఇంజనీరింగ్ అద్భుతం: నీటి ఒత్తిడిని తట్టుకోవడానికి చెరువు కట్టను 21 రాతి అర్ధ వృత్తాకార వలయాలతో నిర్మించారు.
ఫ్రెంచ్ సహకారం: అప్పట్లో ఫ్రెంచ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఎంజేఎం రేమండ్ దీనికి రూపకల్పన చేశారు. ఈ అరుదైన నిర్మాణ శైలికి గుర్తింపుగా 2011లో 'ఇంటాక్' (INTACH) అవార్డు కూడా లభించింది. మెక్సికోలో కూడా ఇదే తరహా గోడను తర్వాత కాలంలో నిర్మించారు.
తాగునీటి గని నుండి కాలుష్య కోరల్లోకి..
ఒకప్పుడు ఈ చెరువు నీరు ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉండేదంటే, 1960-70ల వరకు హైదరాబాద్ పాతబస్తీ ప్రజల దాహం తీర్చే ప్రధాన వనరు ఇదే.
వైశాల్యం: అసలు విస్తీర్ణం 460 ఎకరాలు కాగా, ప్రస్తుతం ఆక్రమణల వల్ల 260 ఎకరాలకు తగ్గిపోయింది.
మీరాలం మండి: ఈ చెరువు నీటితో పండించిన కూరగాయలు అమ్మే ప్రాంతమే కాలక్రమేణా 'మీరాలం మండి'గా ప్రసిద్ధి చెందింది.
కొత్త వెలుగులు: కేబుల్ వంతెన వస్తోంది!
హైదరాబాద్లోని దుర్గం చెరువు కేబుల్ బ్రిడ్జి తరహాలోనే, ఇప్పుడు మీరాలం చెరువుపై కూడా ప్రభుత్వం ఒక భారీ కేబుల్ వంతెనను నిర్మిస్తోంది.
బడ్జెట్: రూ. 430 కోట్లు.
కనెక్టివిటీ: శాస్త్రిపురం నుండి బెంగళూరు హైవేను అనుసంధానిస్తూ 2.42 కిలోమీటర్ల పొడవున ఈ వంతెన రానుంది. ఇది పూర్తయితే పాతబస్తీ రవాణా ముఖచిత్రం మారిపోవడంతో పాటు, పర్యాటక రంగం కూడా పుంజుకోనుంది.