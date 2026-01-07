  • Menu
Good News for Students: 20 లక్షల మందికి ఉచితంగా ల్యాప్‌టాప్‌లు.. 'ఉలగం ఉంగల్ కైయిల్' స్కీమ్ షురూ!

Highlights

తమిళనాడు ప్రభుత్వం 'ఉలగం ఉంగల్ కైయిల్' పథకం కింద 20 లక్షల మంది కాలేజీ విద్యార్థులకు ఉచితంగా ల్యాప్‌టాప్‌లను పంపిణీ చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన అర్హతలు మరియు ఫీచర్లు ఇక్కడ చూడండి.

తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె. స్టాలిన్ విద్యార్థుల నైపుణ్యాభివృద్ధి కోసం 'ఉలగం ఉంగల్ కైయిల్' (ప్రపంచం మీ చేతుల్లో) అనే ప్రతిష్టాత్మక పథకాన్ని ప్రారంభించారు. రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో విద్యార్థులను ఆకట్టుకోవడంతో పాటు, వారికి ఆధునిక టెక్నాలజీపై అవగాహన కల్పించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

పథకం ముఖ్యాంశాలు:

మొత్తం ల్యాప్‌టాప్‌లు: 20 లక్షలు (రెండు దశల్లో).

మొదటి దశ: ప్రస్తుతం 10 లక్షల మంది విద్యార్థులకు పంపిణీ జరుగుతోంది.

బడ్జెట్: దీని కోసం ప్రభుత్వం రూ. 2,000 కోట్లు కేటాయించింది.

లక్ష్యం: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) మరియు డిజిటల్ లెర్నింగ్‌లో విద్యార్థులను ప్రోత్సహించడం.

ఎవరెవరు అర్హులు?

ప్రభుత్వ మరియు ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ కళాశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ పథకానికి అర్హులు.

కోర్సులు: ఆర్ట్స్, సైన్స్, ఇంజనీరింగ్, మెడికల్, అగ్రికల్చర్, లా, పాలిటెక్నిక్ మరియు ఐటీఐ విద్యార్థులు.

ప్రాధాన్యత: ప్రస్తుతం చివరి సంవత్సరం (Final Year) చదువుతున్న విద్యార్థులకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.

ల్యాప్‌టాప్ ఫీచర్లు (Technical Specifications):

ప్రభుత్వం నాణ్యమైన బ్రాండెడ్ ల్యాప్‌టాప్‌లను (Dell, Acer, HP) అందిస్తోంది. వీటిలో ఉండే ఫీచర్లు ఇవే:

దరఖాస్తు విధానం ఏంటి?

ఈ పథకం కోసం విద్యార్థులు ఎక్కడా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.

  1. కాలేజీల బాధ్యత: సంబంధిత కాలేజీలే అర్హులైన విద్యార్థుల డేటాను సేకరించి ప్రభుత్వానికి పంపుతాయి.
  2. ధృవీకరణ: ఎలక్ట్రానిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ తమిళనాడు (ELCOT) ద్వారా ఈ వివరాలను ప్రభుత్వం ధృవీకరిస్తుంది.
  3. పంపిణీ: ఎంపికైన విద్యార్థులకు నేరుగా వారి కళాశాలల్లోనే ల్యాప్‌టాప్‌లను అందజేస్తారు.

తమిళనాడులో అమలు చేస్తున్న ఈ విప్లవాత్మక పథకంపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి? మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇలాంటి పథకం ఉండాలని మీరు కోరుకుంటున్నారా?

