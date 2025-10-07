  • Menu
దీపావళికి రైతులకు గుడ్‌ న్యూస్: పీఎం కిసాన్ నిధులు ఖాతాల్లో జమ అయ్యే అవకాశం

కేంద్రంలోని మోడీ ప్రభుత్వం ఈ దీపావళి పండుగ సందర్భంగా రైతులకు శుభవార్త అందించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.

పీఎం కిసాన్ యోజన నిధులు

కేంద్రంలోని మోడీ ప్రభుత్వం ఈ దీపావళి పండుగ సందర్భంగా రైతులకు శుభవార్త అందించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన కింద విడుదల చేయాల్సిన విడత మొత్తాన్ని ఈ ఏడాది దీపావళికి ముందే రైతుల ఖాతాలలో జమ చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

పీఎం కిసాన్ యోజన అంటే ఏమిటి?

లక్ష్యం: దేశంలోని రైతులకు ఆర్థిక సాయం అందించడం కోసం ఈ పథకాన్ని ఫిబ్రవరి 24, 2019న ప్రారంభించారు.

మొత్తం సాయం: ఈ పథకం కింద రైతులకు ఏటా రూ. 6,000 చొప్పున మూడు విడతలుగా (ప్రతి నాలుగు నెలలకు రూ. 2,000) వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో నేరుగా జమ చేస్తారు.

బడ్జెట్: ప్రతి ఏటా ఈ పథకానికి రూ. 75,000 కోట్ల బడ్జెట్‌ను కేంద్రం కేటాయిస్తోంది.

దీపావళికి రూ. 2,000 జమ?

సాధారణంగా పీఎం కిసాన్ నిధులను ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి విడుదల చేస్తారు. చివరి విడత ఈ ఏడాది ఆగస్టు 2025లో విడుదలైంది.

తదుపరి విడత నాలుగు నెలలు పూర్తయిన తర్వాత జమ కావాల్సి ఉన్నా, ఈసారి ప్రభుత్వం రైతులకు దీపావళి కానుకగా ఈ రూ. 2,000 విడతను ముందుగానే ఖాతాల్లో వేయాలని యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం.

రైతులు ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి?

పీఎం కిసాన్ యోజన లబ్ధిదారుల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి:

pmkisan.gov.in అనే పీఎం కిసాన్ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌కు వెళ్లండి.

హోమ్ పేజీలో కనిపించే 'బెనిఫిషియరీ లిస్ట్' ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోండి.

మీ రాష్ట్రం, జిల్లా, గ్రామం వంటి వివరాలను ఎంచుకోండి.

తరువాత వచ్చే నివేదిక (రిపోర్ట్)పై క్లిక్ చేస్తే మీ గ్రామానికి సంబంధించిన లబ్ధిదారుల జాబితా కనిపిస్తుంది. ఆ జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో తనిఖీ చేసుకోండి.

