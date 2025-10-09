Gold Rate Today: అక్టోబర్ 9వ తేదీ బంగారం సరికొత్త రికార్డు — వెండి ధరలు కూడా ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి!
అక్టోబర్ 9, 2025 న బంగారం ధరలు చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేని స్థాయికి చేరాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం రూ. 1.26 లక్షలు, వెండి రూ. 1.59 లక్షలు. బంగారం ధరలు ఎందుకు పెరిగాయి? తెలుసుకోండి తాజా Gold Rate Today వివరాలు!
దేశంలో బంగారం ధరలు మరోసారి సరికొత్త మైలురాయిని చేరాయి. అక్టోబర్ 9, గురువారం నాటికి పసిడి ధరలు చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేని స్థాయికి పెరిగాయి. ప్రతి రోజూ పసిడి రేట్లు కొత్త ఎత్తులకు చేరుకుంటున్న తరుణంలో, ఈ రోజు ధరలు పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.
నేటి బంగారం, వెండి ధరలు (Gold & Silver Rate Today)
ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,26,230, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ. 1,13,300 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అదే సమయంలో వెండి ధరలు కూడా గణనీయంగా పెరిగాయి. ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 1,59,143 దాటింది — ఇది ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ లేని రికార్డు స్థాయి.
బంగారం ధరలు పెరగడానికి కారణం ఏమిటి?
నిపుణుల ప్రకారం, ఈ భారీ పెరుగుదల వెనుక ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో జరుగుతున్న ఆర్థిక మార్పులు. ప్రస్తుతం అమెరికా మార్కెట్లో ఒక్క ఔన్స్ బంగారం ధర సుమారు 4,000 డాలర్లు వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
డాలర్ బలహీనత, ప్రపంచ ఆర్థిక అనిశ్చితులు, సెంట్రల్ బ్యాంక్ల కొనుగోళ్లు — ఇవన్నీ కలసి పసిడి ధరలను పైకి నడిపిస్తున్నాయి. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభం నుండి బంగారం ధరలు దాదాపు 50 శాతం పెరిగాయి, అదే సమయంలో అమెరికన్ డాలర్ విలువ 10 శాతం తగ్గింది.
పెట్టుబడిదారుల దృష్టి బంగారంపైనే
డాలర్ బలహీనతతో పాటు ట్రెజరీ బాండ్ల రాబడి తగ్గిపోవడం, సెంట్రల్ బ్యాంక్లు బంగారం నిల్వలు పెంచడం, పెట్టుబడిదారులు సేఫ్ హేవెన్ అసెట్గా పసిడిని ఎంచుకోవడం — ఇవన్నీ కలిసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పసిడి డిమాండ్ను గణనీయంగా పెంచాయి.
భారత మార్కెట్లో బంగారం ప్రభావం
భారత మార్కెట్లో కూడా ఈ మార్పులు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. గత ఏడాది 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 75,000 ఉండగా, ఇప్పుడు అది రూ. 1.26 లక్షలకు చేరుకుంది. ధరలు పెరగడంతో బంగారం ఆభరణాల కొనుగోళ్లు తగ్గి, జ్యువెలరీ షాపుల్లో కస్టమర్ల రద్దీ తగ్గింది.
వెండి కూడా వెనుకబడలేదు
బంగారంతో పాటు వెండి ధరలు కూడా కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాయి. ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 1.59 లక్షలు, పరిశ్రమల్లో, ఎలక్ట్రానిక్స్, సౌరశక్తి రంగాల్లో వినియోగం పెరగడం, ప్రపంచ డిమాండ్ అధికమవడం ప్రధాన కారణాలు.
ముందు రోజులలో పసిడి దిశ?
నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, డాలర్ బలహీనత కొనసాగితే, ప్రపంచ ఆర్థిక అనిశ్చితులు పెరిగితే, బంగారం ధరలు ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడిదారులకు ఇది Safe Investment Option గా మారవచ్చని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.