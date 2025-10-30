Gold Prices Today: కుప్పకూలిన బంగారం ధరలు.. 10 గ్రాములు ఎంతంటే?
హైదరాబాద్లో బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గాయి. అక్టోబర్ 30, 2025న 24 క్యారెట్ల బంగారం గ్రాముకు ₹12,049, 22 క్యారెట్లు ₹11,045కు పడిపోయాయి. ఈరోజు అన్ని నగరాల్లో పసిడి ధరల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
బంగారం కొనుగోలుదారులకు శుభవార్త! హైదరాబాద్లో ఈరోజు (అక్టోబర్ 30, 2025) పసిడి ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి. గత కొన్ని రోజులుగా పెరుగుతూ వచ్చిన బంగారం ధరలకు బ్రేక్ పడింది. అన్ని క్యారెట్లలోనూ ధరలు భారీగా పడిపోవడంతో, వినియోగదారులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లో బంగారం ధరలు (Gold Price in Hyderabad Today)
24 క్యారెట్లు (Pure Gold 999):
అత్యంత స్వచ్ఛమైన 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు ₹12,049కి తగ్గింది. నిన్నటితో పోలిస్తే గ్రాముపై ₹191 తగ్గింది.
10 గ్రాముల ధర: ₹1,20,490 (₹1,910 తగ్గింపు)
22 క్యారెట్లు (Jewellery Gold):
ఆభరణాల తయారీలో ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు ₹11,045గా ఉంది.
10 గ్రాముల ధర: ₹1,10,450 (₹1,750 తగ్గింపు)
18 క్యారెట్లు (18K Gold):
18 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు ₹9,037 వద్ద ఉంది.
తగ్గింపు: గ్రాముపై ₹143
ఆంధ్రప్రదేశ్లో బంగారం ధరలు (Gold Price in AP Cities)
విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో ఈరోజు బంగారం ధరలు హైదరాబాద్తో దాదాపు సమానంగా ఉన్నాయి.
24 క్యారెట్లు: గ్రాముకు ₹12,241
22 క్యారెట్లు: గ్రాముకు ₹11,221
ఇక్కడ స్వల్ప పెరుగుదల నమోదైంది.
ఇతర మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధరలు (Gold Price in Metro Cities)
ఢిల్లీ (Delhi):
24 క్యారెట్లు: ₹1,22,660 / 10 గ్రాములు
22 క్యారెట్లు: ₹1,12,460 / 10 గ్రాములు
చెన్నై (Chennai):
24 క్యారెట్లు: ₹1,23,660 / 10 గ్రాములు
22 క్యారెట్లు: ₹1,13,360 / 10 గ్రాములు
బెంగళూరు (Bangalore):
24 క్యారెట్లు: ₹1,22,510 / 10 గ్రాములు
22 క్యారెట్లు: ₹1,12,310 / 10 గ్రాములు
బంగారం ధరలు తగ్గడానికి కారణమేమిటి?
నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరల మార్పులు కారణంగానే దేశీయంగా పసిడి ధరలు పడిపోయాయి. అమెరికా డాలర్ బలపడటం, గ్లోబల్ డిమాండ్ తగ్గడం వల్ల ఈ ప్రభావం కనిపిస్తోంది.
పండుగలు, వివాహ సీజన్ ముందు ధరలు తగ్గడం కొనుగోలుదారులకు పెద్ద ఊరటగా మారింది.