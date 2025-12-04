బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గాయి: ఇంకా తగ్గే అవకాశం ఉందా? బులియన్ నిపుణుల తాజా హెచ్చరికలు ఇవే! | డిసెంబర్ 4 గోల్డ్ రేట్స్
డిసెంబర్ 4 బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గాయి. 24K, 22K, 18K పసిడి తాజా రేట్లు, నగరాల వారీ ధరలు, బులియన్ నిపుణుల సూచనలు, ఇంకా తగ్గే అవకాశాలపై పూర్తి వివరాలు ఇదే.
దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు పెద్ద ఎత్తున వెనక్కి తగ్గాయి. గత నెల మొత్తం వరుస పెరుగుదలతో పసిడి ప్రియులను ఇబ్బందిపెట్టిన బంగారం, ఈరోజు (డిసెంబర్ 4, గురువారం) స్వల్పంగా తగ్గి కొంత ఊరటనిచ్చింది. అయినప్పటికీ, ఇంకా తగ్గుతుందని బులియన్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు, దీంతో కొనుగోలుదారులు ‘కొనాలా? వద్దా?’ అని గందరగోళంలో పడిపోయారు.
డిసెంబర్ 4 బంగారం ధరలు: నగరాల వారీ వివరాలు
24 క్యారెట్ల బంగారం
- గ్రాముకు ధర రూ. 13,036 (₹22 తగ్గింది)
- 10 గ్రాములు: రూ. 1,30,360
- 100 గ్రాములు: రూ. 13,03,600 (₹2,200 తగ్గింది)
22 క్యారెట్ల బంగారం
- గ్రాముకు ధర రూ. 11,950 (₹20 తగ్గింది)
- 10 గ్రాములు: రూ. 1,19,500
- 100 గ్రాములు: రూ. 11,95,000 (₹2,000 తగ్గింది)
18 క్యారెట్ల బంగారం
- గ్రాముకు ధర రూ. 9,778 (₹16 తగ్గింది)
- 10 గ్రాములు: రూ. 97,780
- 100 గ్రాములు: రూ. 9,77,800 (₹1,600 తగ్గింది)
ప్రధాన నగరాల్లో నేటి బంగారం ధరలు (10 గ్రాములు)
హైదరాబాద్ / విజయవాడ / విశాఖ / బెంగళూరు / ముంబై / కోల్కతా
- 24K: ₹1,30,360
- 22K: ₹1,19,500
- 18K: ₹97,780
చెన్నై
- 24K: ₹1,31,130
- 22K: ₹1,20,200
- 18K: ₹1,00,250
ఢిల్లీ
- 24K: ₹1,30,510
- 22K: ₹1,19,650
- 18K: ₹97,930
అహ్మదాబాద్
- 24K: ₹1,30,410
- 22K: ₹1,19,550
- 18K: ₹97,830
ఇంకా తగ్గుతాయా? నిపుణుల హెచ్చరికలు
బులియన్ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం:
- అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ఒత్తిడి
- డాలర్ బలపడటం
- జియోపాలిటికల్ అస్తిరత
- విదేశీ పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ
వంటి కారణాల వల్ల బంగారం ధరలు మళ్లీ దిగే అవకాశం ఉంది.
“కొనుగోలు చేయాలంటే కొంతకాలం వెయిట్ చేయండి,” అని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.