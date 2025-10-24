  • Menu
Gold Price: పసిడి ధర తగ్గాలంటే యుద్ధం ఆగాలి, సుంకాలు తగ్గాలి అంటున్న టాటా ఫండ్‌ మేనేజర్‌ తపన్‌ పటేల్‌!

బంగారం ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయో, తగ్గాలంటే ఏ మార్పులు జరగాలన్నదానిపై టాటా అసెట్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ కమొడిటీస్‌ ఫండ్‌ మేనేజర్‌ తపన్‌ పటేల్‌ విశ్లేషణ. యుద్ధాలు, సుంకాలు, పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్‌ బంగారం ధరలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తున్నాయో తెలుసుకోండి.

పసిడి ధర తగ్గాలంటే అంతర్జాతీయ మార్పులు అవసరం

బంగారం ధరలు ప్రస్తుత స్థాయిలో కొనసాగటానికి ప్రధాన కారణం ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులే అని టాటా అసెట్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ కమొడిటీస్‌ ఫండ్‌ మేనేజర్‌ తపన్‌ పటేల్‌ అన్నారు. ఆయన ప్రకారం, రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం ఆగి, అమెరికా సుంకాలు తగ్గి, ఆర్థికాభివృద్ధి మెరుగుపడితేనే పసిడి ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.

ప్రపంచ అనిశ్చితి పసిడి ధర పెరుగుదలకు కారణం

పటేల్‌ మాట్లాడుతూ, ‘‘ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నెలకొన్న అనిశ్చితి బంగారం ధరలను ఎగబాకేలా చేసింది. కేంద్ర బ్యాంకులు భారీగా బంగారాన్ని నిల్వ చేసుకుంటున్నాయి. అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ ప్రారంభించిన సుంకాల యుద్ధం కూడా దీనికి కారణమైంది’’ అన్నారు.

ఇక, గోల్డ్‌ ఈటీఎఫ్‌ (Gold ETF) పెట్టుబడులు పెరగడం, కేంద్ర బ్యాంకులు బంగారం కొనుగోళ్లు పెంచడం, రిటైల్‌ డిమాండ్‌ పెరగడం—all ఇవన్నీ బంగారాన్ని పెట్టుబడి సాధనంగా చూసే ధోరణి పెరిగిందనడానికి ఉదాహరణలు అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేంద్ర బ్యాంకుల బంగారం కొనుగోళ్లు

డబ్ల్యూజీసీ (World Gold Council) గణాంకాల ప్రకారం,

  1. 2023లో కేంద్ర బ్యాంకులు 1037 టన్నుల బంగారం,
  2. 2024లో 1045 టన్నులు కొనుగోలు చేశాయి.

ధరలు అధికంగా ఉండటంతో కొనుగోళ్లు కొంత తగ్గినా, బంగారం నిల్వలను పెంచే ధోరణి కొనసాగుతుందని చెప్పారు. భారత రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ కూడా 2023లో 45.4 టన్నులు కొనుగోలు చేయగా, ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటివరకు కేవలం 3.8 టన్నులే కొన్నట్లు తెలిపారు.

బంగారంపై పెట్టుబడులు — రిస్క్‌ ఉన్నా స్మార్ట్‌గా చేయాలి

ప్రస్తుత ధరల్లో బంగారంపై పెట్టుబడి పెట్టడం రిస్క్‌గా ఉన్నప్పటికీ, పూర్తిగా దూరంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదని పటేల్‌ సూచించారు. ఆయన అన్నారు —

“మదుపరులు పెట్టుబడుల్లో వైవిధ్యం చూపాలి. మొత్తం డబ్బును ఒకే ఆస్తిలో పెట్టకూడదు. బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటే, దానిని నాలుగైదు దఫాల్లో విభజించి కొనుగోలు చేస్తే సగటు ధర తగ్గుతుంది.”

ఆభరణాల కన్నా పెట్టుబడి డిమాండ్‌ ఎక్కువ

ఇటీవలి కాలంలో బంగారం వినియోగం కంటే పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్‌ పెరిగిందని ఆయన చెప్పారు. ప్రపంచ ద్రవ్య విధానంలో పసిడికి ఉన్న ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది. “రిజర్వ్‌ కరెన్సీగా బంగారం స్థిరంగా నిలుస్తోంది. సమీప భవిష్యత్తులో కూడా వినియోగ, పెట్టుబడి డిమాండ్‌ అధికంగానే ఉంటుంది’’ అన్నారు.

ధర తగ్గాలంటే ఏం జరగాలి?

బంగారం ధర తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలు:

  1. రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం ఆగిపోవడం
  2. అమెరికా సుంకాలు తగ్గడం
  3. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ పట్ల విశ్వాసం పెరగడం

ఇవి జరిగితే స్వల్పకాలంలో ధర కొంతమేర తగ్గే అవకాశం ఉందని తపన్‌ పటేల్‌ అంచనా వేశారు.

ముగింపు

ప్రస్తుతం పసిడి ధరలు ఉన్నత స్థాయిలో కొనసాగుతున్నప్పటికీ, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు బంగారం ఇంకా సురక్షితమైన ఆస్తి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే ధరలు తగ్గాలంటే ప్రపంచ రాజకీయ, ఆర్థిక స్థిరత్వం కీలకం.

