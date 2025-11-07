Gold Loans: డబ్బు కావాలా? బంగారం ఉందిగా! ఇంట్లో ఉన్న ఆభరణాలతోనే తక్షణ రుణం!
Gold Loans in India — ఇంట్లో ఉన్న బంగారం ఆభరణాలతో తక్షణ రుణం పొందడం ఎలా? బ్యాంకులు, NBFCలు ఎంత రుణం ఇస్తున్నాయి? వడ్డీ రేట్లు, EMI వివరాలు, RBI నిబంధనలు — మొత్తం సమాచారం ఇక్కడ చదవండి.
భారతదేశంలో దాదాపు ప్రతి ఇంట్లో బంగారు ఆభరణాలు ఉంటాయి. పండుగలు, పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల సమయంలో పసిడి కొనడం మన సాంప్రదాయం. అమెరికన్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ మోర్గాన్ స్టాన్లీ అంచనా ప్రకారం, జూన్ 2025 నాటికి భారతీయుల వద్ద ఉన్న మొత్తం బంగారం 34,600 టన్నులు, దాని విలువ సుమారు **3.8 ట్రిలియన్ డాలర్లు (రూ. 335 లక్షల కోట్లకు పైగా)**గా ఉంది.
అయితే, ఇందులో ఎక్కువ భాగం లాకర్లలో నిరుపయోగంగా ఉంటుంది. నిపుణుల మాటల్లో — బంగారం అమ్మకుండానే, దానిని తాకట్టు పెట్టి తక్షణ నగదు అవసరాలు, వ్యాపార పెట్టుబడులు తీర్చుకోవడం ఉత్తమ మార్గం.
బంగారాన్ని అమ్మకండి, రుణంగా వాడుకోండి!
మన దేశీయులు సాధారణంగా భార్య, కుమార్తెల కోసం కొనిన బంగారాన్ని అమ్మరు. కానీ ఇప్పుడు మధ్యతరగతి వర్గం కూడా ఆలోచన మార్చుకుంటోంది.
పెద్దమొత్తం నిధులు అవసరమైతే — వ్యక్తిగత రుణాల కంటే Gold Loan సులభం. ఎందుకంటే, పూచీకత్తుగా బంగారం ఉన్నందున బ్యాంకులు, NBFCలు వెంటనే ఆమోదిస్తాయి.
ప్రస్తుతం మేలిమి బంగారం ధర 10 గ్రాములకు ₹1.24 లక్షలు, 22 క్యారెట్ల ధర ₹1.13 లక్షల వరకు ఉంది. దీనిని బట్టి, బ్యాంకులు గ్రాముకు సుమారు ₹8,900 (24K) లేదా ₹8,100 (22K) వరకు రుణం ఇస్తున్నాయి.
Gold Loan ప్రయోజనాలు
- పూచీకత్తు ఉన్నందున రుణం మంజూరు వేగంగా జరుగుతుంది.
- వ్యక్తిగత రుణాలు, క్రెడిట్ కార్డ్ బాకీల కంటే వడ్డీ తక్కువ (10% – 18% వరకు).
- ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలు తక్కువ — రుణ మొత్తంలో 1-2% మాత్రమే.
- తాకట్టు పెట్టిన ఆభరణాల విలువ ఆధారంగా 75% – 85% వరకు రుణం.
- తక్షణ నగదు అవసరాలకు ఓవర్డ్రాఫ్ట్ సౌకర్యం.
ప్రముఖ బ్యాంకుల Gold Loan వివరాలు
State Bank of India (SBI)
- గరిష్ఠ రుణం: ₹50 లక్షల వరకు
- వడ్డీ రేట్లు:
- 3 నెలల బుల్లెట్ పేమెంట్ — 8.75%
- 6 నెలల బుల్లెట్ పేమెంట్ — 8.95%
- 12 నెలల బుల్లెట్ పేమెంట్ — 9.05%
- నెలవారీ వాయిదా EMI — 10%
ICICI Bank
- గరిష్ఠ రుణం: ₹2 కోట్ల వరకు
- కాలవ్యవధి: 6–12 నెలలు
- గ్రాముకు గరిష్ఠ రుణం:
- ₹8,934 (24K)
- ₹8,190 (22K)
- వెబ్సైట్లో Gold Loan Calculator కూడా అందుబాటులో ఉంది.
HDFC Bank
- రుణ కాలవ్యవధి: 42 నెలలు (వ్యవసాయ పాస్బుక్పై 1 సంవత్సరం వరకు)
- బంగారం విలువలో 75% వరకు రుణం
- గ్రాముకు గరిష్ఠంగా ₹8,300
- వడ్డీ రేట్లు:
- ₹2 లక్షల లోపు రుణం — 17.5%
- ₹20 లక్షల రుణం — 10%
- 6 నెలల లోపు తీర్చేస్తే ప్రీక్లోజింగ్ ఛార్జీలు 1.18% వరకూ.
గమనించాల్సిన ముఖ్య విషయాలు
- మేలిమి (24 క్యారెట్ల) బిస్కెట్లు తాకట్టు పెట్టరని గుర్తుంచుకోండి.
- ఆభరణాల రూపంలో ఉన్న బంగారం మాత్రమే బ్యాంకులు అంగీకరిస్తాయి.
- రాళ్లు, మిశ్రమ లోహాలతో చేసిన ఆభరణాలకు తగ్గింపు ఉంటుంది.
- రుణం మంజూరైన తర్వాత నెలవారీ లేదా 3–6 నెలల బుల్లెట్ పేమెంట్ విధానం అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఆర్బీఐ నిబంధనలు
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్రకారం —
- రూ.5 లక్షల లోపు రుణం: బంగారం విలువలో 85% వరకు
- రూ.5 లక్షల కంటే ఎక్కువ రుణం: 75% వరకు
- రుణం పూర్తి చెల్లించిన వెంటనే ఆభరణాలు తిరిగి ఇవ్వాలి.
- వ్యవసాయ రుణాలపై రిన్యూవల్ నిషేధం — చెల్లింపు తర్వాత మాత్రమే కొత్త రుణం.
ముగింపు
పసిడి మన సంపద మాత్రమే కాదు, అత్యవసర సమయాల్లో భద్రమైన ఆర్థిక భరోసా కూడా.
కావున, నగదు అవసరాల కోసం బంగారం అమ్మకుండానే — Gold Loan ద్వారా సరైన ప్రణాళికతో ఉపయోగించుకోవడం ఉత్తమ మార్గం.