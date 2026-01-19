GOLD Shocking News:రాత్రికి రాత్రే పెరిగిన ధరలు! బంగారం ధరలు ఇంతలా పెరిగిపోతే సామాన్యులు కొనేది ఎలా?
ట్రంప్ టారిఫ్ భయాలతో రికార్డు స్థాయికి బంగారం, వెండి ధరలు! నేటి హైదరాబాద్ రేట్లు, అంతర్జాతీయ ట్రెండ్స్ మరియు ధరల పెరుగుదలకు గల కారణాలు ఇక్కడ చూడండి.
మరోసారి పసిడి ప్రేమికులను ఆశ్చర్యపరుస్తూ బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ విధానాల వల్ల తలెత్తిన టారిఫ్ సమస్యలు, అనిశ్చితి మరియు ఆర్థిక మందగమన సంకేతాల కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు రాత్రికి రాత్రే ఆల్-టైమ్ రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. వెండి కూడా అంతర్జాతీయ మరియు దేశీయ మార్కెట్లలో అదే దూకుడును ప్రదర్శిస్తోంది.
భారతీయులకు బంగారం అంటే ఎందుకు అంత ఇష్టం?
భారతీయ కుటుంబాల్లో, ముఖ్యంగా మహిళలకు బంగారం అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన సెంటిమెంట్. పండుగలు, వివాహాలు మరియు శుభకార్యాల సమయంలో బంగారు ఆభరణాలు ధరించడం అనేది కేవలం ఒక సంప్రదాయం మాత్రమే కాదు, అది సామాజిక హోదాకు చిహ్నంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది.
గత దశాబ్ద కాలంలో బంగారం పాత్ర కేవలం అలంకరణకే పరిమితం కాలేదు. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు మరియు ఆర్థిక అనిశ్చితుల మధ్య, కరెన్సీ విలువలు మారుతున్న తరుణంలో బంగారం ఒక "సురక్షిత పెట్టుబడి"గా మారింది. దీంతో భారీగా పెట్టుబడులు దీని వైపు మళ్లుతున్నాయి, ఫలితంగా ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.
నేటి బంగారం, వెండి ధరలు
గత శుక్రవారం తాత్కాలికంగా తగ్గిన బంగారం ధరలు, నేడు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పుంజుకుని ఒక ఔన్సు (31.10 గ్రాములు) కు దాదాపు $4,667 వద్ద కొనసాగుతున్నాయి. వెండి ధర కూడా ఆశ్చర్యకరంగా ఔన్సుకు $93 వద్ద ఆల్-టైమ్ హైని తాకింది.
మరోవైపు, అమెరికా డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ ₹90.81 వద్ద ఉండటం దేశీయ మార్కెట్లో లోహాల ధరలపై మరింత ఒత్తిడిని పెంచుతోంది.
హైదరాబాద్లో నేటి ధరలు:
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ట్రెండ్స్ను బట్టి హైదరాబాద్ మార్కెట్లో ధరలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి:
- 22 క్యారెట్ల బంగారం: 10 గ్రాముల ధర ₹1,31,800 గా ఉంది. (జనవరి 17న ₹350 పెరగగా, 18న స్థిరంగా ఉంది).
- 24 క్యారెట్ల బంగారం: 10 గ్రాముల ధర ₹1,43,780 వద్ద విక్రయించబడుతోంది.
- వెండి: హైదరాబాద్లో కిలో వెండి ధర ₹3.10 లక్షలు గా ఉంది. (జనవరి 17న వెండి ధర ₹4,000 పెరిగింది).
గమనిక: స్థానిక పన్నులు, రవాణా ఖర్చులు మరియు మార్కెట్ డిమాండ్ను బట్టి వివిధ నగరాల్లో ధరల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చు.
ముగింపు:
అంతర్జాతీయ అనిశ్చితులు, పెరుగుతున్న టారిఫ్ రేట్లు మరియు కరెన్సీ విలువ తగ్గడం వంటి కారణాల వల్ల రాబోయే రోజుల్లో ధరల్లో మరిన్ని హెచ్చుతగ్గులు ఉండే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, కొనుగోలుదారులు మరియు పెట్టుబడిదారులు అంతర్జాతీయ పరిణామాలను గమనించి సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.