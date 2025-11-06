బంగారం బూమ్: ఒక్క నెలలోనే 39 టన్నులు కొనుగోలు – కేంద్ర బ్యాంకుల సునామీ షాపింగ్!
బంగారం డిమాండ్ పెరుగుతోంది! సెప్టెంబర్ 2025లో కేంద్ర బ్యాంకులు 39 టన్నుల బంగారం కొనుగోలు చేశాయి. ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి? ఏ దేశాలు ఎక్కువ బంగారం కొన్నాయి? వివరాలు తెలుసుకోండి.
బంగారం ధరలు క్షణక్షణానికీ పెరుగుతున్నా, దాని డిమాండ్ మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. తాజాగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కేంద్ర బ్యాంకులు చేసిన బంగారం కొనుగోలు వివరాలు చూస్తే అబ్బురపడక తప్పదు! సెప్టెంబర్ 2025లో ఒక్క నెలలోనే 39,000 కిలోలు (39 టన్నులు) బంగారం కొనుగోలు చేశారు.
ప్రపంచ స్వర్ణ మండలి (World Gold Council) విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం, ఇది ఈ ఏడాది ఒక నెలలో నమోదైన అత్యధిక బంగారం కొనుగోలు. 2025లో ఇప్పటివరకు మొత్తం 634 టన్నుల బంగారం కొనుగోలు జరిగినట్లు పేర్కొంది.
ఏ దేశాలు ఎక్కువ బంగారం కొన్నాయి?
- బ్రెజిల్ సెంట్రల్ బ్యాంక్: 15 టన్నులు
- కజకిస్థాన్ నేషనల్ బ్యాంక్: 8 టన్నులు
- గ్వాటిమాలా బ్యాంక్: 6 టన్నులు
- రష్యా సెంట్రల్ బ్యాంక్: 3 టన్నులు
- టర్కీ సెంట్రల్ బ్యాంక్: 2 టన్నులు
ఎందుకు పెరుగుతోంది బంగారం ధర?
- అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ బంగారం ధర $4,379 చేరడం.
- దేశీయ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల బంగారం ₹1.32 లక్షలకు ఎగబాకడం.
- పండుగల సీజన్లో కొనుగోలు పెరగడం.
- కేంద్ర బ్యాంకులు బంగారాన్ని భద్ర పెట్టుబడిగా భావించడం.
ముఖ్యాంశాలు
- బంగారం పై పెట్టుబడి ధోరణి బలపడుతోంది.
- వడ్డీ వ్యాపారం చేసే బ్యాంకులు కూడా బంగారంలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి.
- ఇది ప్రపంచ ఆర్థిక అస్థిరతకు వ్యతిరేకంగా రక్షణగా పరిగణిస్తున్నారు.
