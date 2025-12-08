Garuda Puranam: చనిపోయిన వారి వస్తువులు పొరపాటున కూడా వాడకండి! తీవ్రమైన ప్రతికూల ఫలితాలు
Garuda Puranam ప్రకారం చనిపోయిన వారి గడియారం, దుస్తులు, చెప్పులు, ఆభరణాలు వాడితే ప్రతికూల శక్తి చేరి పితృ దోషం, ఆరోగ్య సమస్యలు, ఆర్థిక నష్టాలు పెరుగుతాయి. ఏ వస్తువులు వాడకూడదు? పరిహారాలు ఏమిటి? పూర్తి వివరాలు.
గరుడ పురాణం ప్రకారం, మనుషుల మరణం తరువాత వారి ఆత్మ పూర్తిగా శాంతి పొందే వరకు, వారి శక్తి వాళ్లు వాడిన వస్తువుల్లోనే నిలిచిపోతుంది. ఆ వస్తువులను మనం ఉపయోగిస్తే ఆ ప్రతికూల శక్తి మనకు సంక్రమించి, కుటుంబంలో అశాంతి, ఆరోగ్య సమస్యలు, ఆర్థిక నష్టాలు, పితృ దోషం వంటి సమస్యలు కలిగే ప్రమాదం ఉందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
తొలుత భావోద్వేగంతో చనిపోయిన వారి వస్తువులను మనం దగ్గర ఉంచుకోవడం, ఉపయోగించడం సహజమే. కానీ గరుడ పురాణం ప్రకారం ఇవి పెద్ద ప్రమాదాలకు దారితీస్తాయని హెచ్చరిస్తోంది.
చనిపోయిన వారి వస్తువులను ఎందుకు వాడకూడదు?
గరుడ పురాణం ప్రకారం, మరణించిన వారి వస్తువులలో ఉండే శక్తి వారి అనుభవాలు, బాధలు, అనారోగ్యం, దుఃఖం వంటి ప్రతికూల కంపనాలను కూడా మోస్తుంది. వాటిని ఉపయోగించే వ్యక్తి ఆ శక్తిని అనుభవించే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇవి ముఖ్యంగా వాడకూడదు:
1. గడియారం (Watch)
- గడియారం వ్యక్తి ‘జీవితకాలం’కు ప్రతీక.
- మరణించిన వారి వాచ్ వాడితే వారి "అపూర్ణ శక్తి" మనపై ప్రభావం చూపుతుందని పురాణం చెబుతుంది.
- ఉద్యోగం, వ్యాపారం, నిర్ణయాలలో అడ్డంకులు వస్తాయి.
2. దుస్తులు (Clothes)
- ఇవి బలమైన భావోద్వేగాలను కలిగి ఉంటాయి.
- చనిపోయిన వారి దుస్తులు ధరిస్తే వారి దుఃఖం, అనారోగ్యం, దురదృష్టం మనకు వస్తుందని గరుడ పురాణం హెచ్చరిస్తోంది.
- ఇంట్లో పితృ దోషం, పదేపదే ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి.
3. చెప్పులు (Footwear)
- చెప్పులు భూమికి నేరుగా అనుసంధానం కలిగినవి.
- చనిపోయిన వారి చెప్పులు ధరించడం ఆత్మ ప్రయాణంలోని ప్రతికూల శక్తిని మనలోకి తీసుకువస్తుందని పురాణం పేర్కొంటుంది.
- ఇంట్లో గొడవలు, శ్రేయస్సు తగ్గడం, ఆర్థిక నష్టం జరగవచ్చు.
- ముఖ్యంగా నల్లరంగు పాదరక్షలు అయితే అత్యంత ప్రతికూలం.
4. ఆభరణాలు (Jewellery)
బంగారం, వెండి వంటి ఆభరణాలు వ్యక్తితో అత్యంత సమీపంగా ఉంటాయి.
ఇవి వారి ఆత్మ శక్తికి బలమైన సంబంధం కలిగి ఉంటాయని పురాణం చెబుతుంది.
మరణించిన వారి ఆభరణాలు ధరించడం వలన:
- అశాంతి,
- ఆర్థిక నష్టం,
- పిల్లల విషయంలో సమస్యలు,
- ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతాయి.
- గరుడ పురాణం ప్రకారం పరిహారాలు
చనిపోయిన వ్యక్తి వస్తువులు ఇంట్లో ఉండకుండా, వారి ఆత్మకు శాంతి కలిగే విధంగా ఇలా చేయాలి:
13వ రోజు లేదా శ్రాద్ధం తరువాత:
- గడియారం, చెప్పులు, ఆభరణాలు — పేదలకు లేదా బ్రాహ్మణులకు దానం చేయాలి.
- దుస్తులను శుద్ధి చేసి దేవాలయానికి లేదా అనాథాశ్రమానికి ఇవ్వాలి.
- ఆభరణాలను గంగాజలంతో శుద్ధి చేసి ఆలయానికి సమర్పించాలి.
ప్రతి అమావాస్య:
- పితృ దేవతల పేరుతో దీపం వెలిగించి క్షమాపణ కోరాలి.
- పితృ తర్పణం చేస్తే ఇంకా మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయని పురాణం చెబుతుంది.