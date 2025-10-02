Gandhi Jayanti: మహాత్ముని స్మృతులను నిలబెట్టే 5 ప్రాముఖ్యమైన స్మారక స్థలాలు
దేశవ్యాప్తంగా గాంధీ జయంతి సందర్భంగా మహాత్మా గాంధీని స్మరించుకుంటూ అనేక ప్రదేశాలకు ప్రజలు తరలివెళ్తారు. ఢిల్లీ, అహ్మదాబాద్, ముంబై, కన్యాకుమారి వంటి నగరాల్లో గాంధీ జ్ఞాపకాలను నిలబెట్టిన స్మారక స్థలాలు సందర్శకులతో కిటకిటలాడతాయి. ఇక్కడ ఆయన స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో పోషించిన పాత్ర, శాంతి, సత్యం, అహింసల పట్ల ఆయన చూపిన కట్టుబాటు ప్రతిధ్వనిస్తుంది.
రాజ్ఘాట్, ఢిల్లీ
ఢిల్లీలో గాంధీజీకి ప్రధాన స్మారక స్థలంగా రాజ్ఘాట్ నిలుస్తుంది. గాంధీ దహన స్థలాన్ని సూచించే నల్లరంగు రాతి వేదిక చుట్టూ అందమైన తోటలు, నిరంతరం వెలిగే జ్యోతి ఉంటాయి. ప్రతి అక్టోబర్ 2న ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి ప్రజలు ఇక్కడకు వచ్చి నివాళులు అర్పిస్తారు. అధికార ప్రతినిధులు, విద్యార్థులు, సామాన్యులు పూలమాలలు సమర్పించి ప్రార్థనలు చేస్తారు.
సబర్మతి ఆశ్రమం, అహ్మదాబాద్
గాంధీజీ నివాసముంటూ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమానికి కేంద్రంగా నిలిచిన సబర్మతి ఆశ్రమం చారిత్రక ప్రాముఖ్యత కలది. ఇక్కడ ఆయన వాడిన వస్తువులు, చేతిరాతలు, పత్రాలు, ఫోటోలు సేకరించబడ్డాయి. సందర్శకులు గాంధీ సాధారణ జీవన విధానాన్ని, స్వావలంబనపై ఆయన విశ్వాసాన్ని అనుభవించగలరు.
గాంధీ స్మృతి, ఢిల్లీ
బిర్లా హౌస్లోని గాంధీ స్మృతి, గాంధీ తన చివరి 144 రోజులు గడిపిన స్థలం. ఇక్కడే ఆయన హత్యకు గురయ్యారు. ఈ మ్యూజియంలో ఆయన చివరి రోజుల్లో వాడిన వస్తువులు, పత్రాలు ఉన్నాయి. డిజిటల్ ప్రదర్శనలు, ఇంటరాక్టివ్ ఇన్స్టాలేషన్లు ఆయన ఆఖరి నిర్ణయాలు, త్యాగాలను పరిచయం చేస్తాయి.
మణి భావన్, ముంబై
ముంబైలోని మణి భావన్ గాంధీ అనేక ప్రధాన రాజకీయ ఉద్యమాలను నడిపిన ప్రదేశం. ఇక్కడ ఫోటోలు, లేఖలు, అరుదైన చారిత్రక పత్రాలు నిల్వ ఉన్నాయి. గాంధీ నగరంలో చేసిన కార్యక్రమాలను అర్థం చేసుకునే ముఖ్య స్థలం ఇది.
గాంధీ మండపం, కన్యాకుమారి
కన్యాకుమారిలోని గాంధీ మండపంలో గాంధీ భస్మాన్ని సముద్రంలో కలపకముందు ఉంచారు. ప్రత్యేక నిర్మాణం కలిగిన ఈ స్మారకంలో ప్రతి అక్టోబర్ 2న సూర్యకిరణాలు గాంధీ భస్మం ఉంచిన స్థానాన్ని తాకేలా రూపకల్పన చేశారు. ఇది గాంధీ జ్ఞాపకాన్ని మరింత గాఢతరం చేస్తుంది.
మహాత్ముని వారసత్వం
ఈ స్మారకాలు గాంధీ ఆలోచనలను, ఆయన సత్యం, శాంతి పట్ల చూపిన అంకితభావాన్ని ఎప్పటికీ గుర్తు చేస్తాయి. రాజ్ఘాట్ నుంచి గాంధీ మండపం వరకు ఈ ప్రదేశాలను సందర్శించడం గాంధీ జయంతి రోజున ఆయన సందేశాన్ని గౌరవించే అత్యంత అర్థవంతమైన మార్గం.
ప్రతి సంవత్సరం గాంధీ జయంతి సందర్భంగా ఈ స్మారకాలు మహాత్ముని స్ఫూర్తిని మళ్లీ మళ్లీ గుర్తుచేస్తూ, ఆయన బోధనలు మనలో పునరుద్ధరింపజేస్తాయి.