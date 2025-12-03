ఛత్తీస్గఢ్లోని బీజాపూర్ జిల్లాలో భారీ ఎన్కౌంటర్
Highlights
ఛత్తీస్గఢ్లోని బీజాపూర్ జిల్లాలో భారీ ఎన్కౌంటర్ భద్రతా దళాలకు, మావోయిస్టుల మధ్య ఎదురుకాల్పులు ఎదురుకాల్పుల్లో నలుగురు మావోయిస్టులు మృతి
ఛత్తీస్గఢ్లోని బీజాపూర్ జిల్లాలో భారీ ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. భద్రతా దళాలకు, మావోయిస్టులకు మధ్య ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. కాల్పుల్లో నలుగురు మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. పశ్చిమ బస్తర్ డివిజన్ ప్రాంతంలో భీకర ఎదురు కాల్పులు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ఆపరేషన్లో డీఆర్జీ, ఎస్టీఎఫ్, కోబ్రా భద్రతా దళాలు పాల్గొన్నాయి. ఇంకా మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది.
