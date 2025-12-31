NYE App Delay: 2026 కొత్త సంవత్సరం ఈవ్ సమయంలో డెలివరీ & రైడ్ యాప్స్ సమస్యలు, ట్రాఫిక్ & డిమాండ్ కారణాలు
2025 నూతన సంవత్సర వేడుకల సందర్భంగా ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్లో గిగ్ వర్కర్ల సమ్మె కారణంగా ఫుడ్ డెలివరీ మరియు రైడ్-హెయిలింగ్ సేవలకు అంతరాయం కలగవచ్చు, దీనివల్ల డెలివరీలలో జాప్యం మరియు ఆర్డర్ రద్దులు జరిగే అవకాశం ఉంది.
ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్ ప్రాంతంలో గిగ్ వర్కర్లు దేశవ్యాప్త సమ్మెకు పిలుపునివ్వడంతో, బుధవారం నూతన సంవత్సర వేడుకల సందర్భంగా డెలివరీలలో జాప్యం మరియు రైడ్ క్యాన్సిలేషన్లు జరిగే అవకాశం ఉంది. సంవత్సరంలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే ఈ రోజున ఆహార డెలివరీ మరియు యాప్ ఆధారిత రవాణా సేవలకు ఈ నిరసన ఆటంకం కలిగించనుంది.
ఇండియన్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ యాప్-బేస్డ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్స్ మరియు గిగ్ అండ్ ప్లాట్ఫారమ్ సర్వీస్ వర్కర్స్ యూనియన్తో పాటు పలు స్వతంత్ర కార్మిక సంఘాలు ఈ సమ్మెకు పిలుపునిచ్చాయి. గతంలో క్రిస్మస్ సందర్భంగా జరిగిన సమ్మె మాదిరిగానే ఇది కూడా సేవలపై ప్రభావం చూపనుంది.
గిగ్ వర్కర్ల సమ్మెకు కారణాలు
కంపెనీలు తమను "గిగ్-వర్కర్ ఫ్రెండ్లీ"గా చెప్పుకుంటున్నప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి అందుకు భిన్నంగా ఉందని కార్మికులు వాపోతున్నారు. ప్రమాదాలు, వైద్య అత్యవసర పరిస్థితులు మరియు ఆర్థిక అభద్రత వంటి సమయాల్లో కంపెనీల నుండి ఎటువంటి మద్దతు లభించడం లేదని యూనియన్లు వాదిస్తున్నాయి.
"మమ్మల్ని స్వతంత్ర భాగస్వాములుగా పిలుస్తారు, కానీ మేము ఎదుర్కొనే ప్రమాదాల్లో కంపెనీల నుండి ఎటువంటి సహాయం అందదు" అని ఒక కార్మికుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. ప్రమాదాల తర్వాత అయ్యే వైద్య ఖర్చులను వ్యక్తిగత ఖర్చులుగా పరిగణిస్తున్నారని, కేవలం 10 నిమిషాల డెలివరీల కోసం అల్గారిథమ్ ఆధారిత వ్యవస్థ తమను ప్రాణాలకు తెగించేలా ఒత్తిడి చేస్తోందని వారు పేర్కొంటున్నారు.
కార్మికుల వ్యక్తిగత ఇబ్బందులు
చాందినీ చౌక్కు చెందిన 30 ఏళ్ల డెలివరీ బాయ్ నదీమ్, పది నెలల క్రితం జరిగిన ప్రమాదంలో మూడు నెలల పాటు కోమాలోకి వెళ్ళాడు. తన వైద్యం కోసం దాదాపు ₹1,00,000 ఖర్చు చేసినా, తాను పనిచేస్తున్న సంస్థ నుండి పైసా కూడా సాయం అందలేదని తెలిపాడు.
జాఫరాబాద్కు చెందిన అమన్ అనే మరో కార్మికుడు తక్కువ ఆదాయం గురించి ఆందోళన వ్యక్తం చేశాడు. తను 7 గంటలు పనిచేసి 11 డెలివరీలు చేసినా కేవలం ₹263 మాత్రమే సంపాదించగలిగానని, ఆదాయంలో ఎటువంటి స్థిరత్వం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.
క్యాబ్ డ్రైవర్ల ఫిర్యాదులు
యాప్ ఆధారిత క్యాబ్ డ్రైవర్ల ఫిర్యాదులు కూడా ఇలాగే ఉన్నాయి. ప్లాట్ఫారమ్ ఫీజులు మరియు ఇన్సెంటివ్ సిస్టమ్స్ వల్ల తమ సంపాదన తగ్గిపోతోందని ప్రభాత్ కుమార్ వర్మ అనే డ్రైవర్ తెలిపారు. ఇంధన ఖర్చులు మరియు వాహన నిర్వహణ పోను మిగిలే ఆదాయం చాలా తక్కువగా ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
న్యూ ఇయర్ ఈవ్ నాడు కస్టమర్లపై ప్రభావం
ఈ సమ్మెలో పెద్ద సంఖ్యలో కార్మికులు పాల్గొననున్నందున, డిసెంబర్ 31న ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్ ప్రాంతంలో ఫుడ్ యాప్లు మరియు క్యాబ్ బుకింగ్ల కోసం కస్టమర్లు ఎక్కువ సమయం వేచి ఉండాల్సి రావచ్చు లేదా ఆర్డర్లు రద్దయ్యే అవకాశం ఉంది.
న్యాయమైన వేతనం, భద్రత, ఆరోగ్య సంరక్షణ మరియు అల్గారిథమ్ పారదర్శకత వంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఈ సమ్మె చేపడుతున్నట్లు గిగ్ వర్కర్లు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
నూతన సంవత్సర వేడుకలకు ప్లాన్ చేసుకుంటున్న వారు ముందుగానే ఆహారాన్ని ఆర్డర్ చేయడం లేదా ప్రత్యామ్నాయ రవాణా ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం మంచిది.