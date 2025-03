Viral Video: గళ్స్ హాస్టల్లో అగ్ని ప్రమాదం.. బాల్కనీలోంచి దూకిన అమ్మాయిలు

Fire accident at girls' hostel: గళ్స్ హాస్టల్లో ఏసి కంప్రెషర్ పేలి అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకున్న ఘటన ఇది. ఈ ఘటనలో హాస్టల్ భవనం అంతా మంటలు వ్యాపిస్తుండటంతో మెయిన్ డోర్ నుండి తప్పించుకునే వీలు లేకపోయింది. దీంతో రెండో అంతస్తులో ఉన్న గదిలో చిక్కుకుపోయిన ఇద్దరు అమ్మాయిలు బాల్కనీలోంచి దూకి బయటికి వచ్చారు. వారిలో ఒకరు కిందపడి గాయాలపాలు కాగా మరొకరు నిచ్చెన సాయంతో సురక్షితంగా కిందకు దిగారు. గాయపడిన అమ్మాయిని ఆస్పత్రికి తరలించారు.

గ్రేటర్ నొయిడాలో గురువారం సాయంత్రం జరిగిన ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

#Fire breaks out at a #girls' #hostel in #GreaterNoida. Students jumped to safety, but one girl slipped and injured her leg. pic.twitter.com/TKeZU50RIq