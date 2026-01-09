Pantangi: టోల్గేట్ వద్ద ఇక ‘నో వెయిటింగ్’.. దూసుకెళ్లిపోవచ్చు! శాటిలైట్ టెక్నాలజీతో NHAI మాస్టర్ ప్లాన్
సంక్రాంతి రద్దీ దృష్ట్యా పంతంగి టోల్ప్లాజా వద్ద శాటిలైట్ ఆధారిత టోల్ వసూలు విధానం. ఫాస్ట్ట్యాగ్ వాహనాలు ఇక ఆగకుండా వెళ్లేలా NHAI కొత్త ప్రయోగం.
సంక్రాంతి పండుగ వచ్చిందంటే చాలు.. హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వాహనాల జాతర కనిపిస్తుంది. వేల సంఖ్యలో వాహనాలు పల్లె బాట పట్టడంతో టోల్ప్లాజాల వద్ద కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ జామ్ అవ్వడం ఏటా చూస్తున్నదే. అయితే, ఈసారి పంతంగి టోల్ప్లాజా వద్ద అలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండేందుకు నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI) సరికొత్త టెక్నాలజీని ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేస్తోంది.
శాటిలైట్ ద్వారా టోల్ వసూలు.. ఏంటి దీని స్పెషాలిటీ?
సాధారణంగా ఫాస్ట్ట్యాగ్ (Fastag) స్కాన్ అవ్వడానికి కొన్ని సెకన్ల సమయం పడుతుంది, ఒక్కోసారి నెట్వర్క్ సమస్యల వల్ల ఆలస్యమవుతుంది. దీనిని అధిగమించేందుకు పంతంగి వద్ద శాటిలైట్ సెన్సార్ విధానాన్ని ట్రయల్ రన్ నిర్వహించారు.
3 సెకన్లలో స్కాన్: శాటిలైట్ విధానం ద్వారా వాహనం టోల్ బూత్లోకి రాగానే కేవలం 3 సెకన్లలోనే ఫాస్ట్ట్యాగ్ స్కాన్ పూర్తవుతుంది.
నిమిషానికి 20 వాహనాలు: ఈ కొత్త టెక్నాలజీతో నిమిషానికి కనీసం 20 వాహనాలను క్లియర్ చేయవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఆటోమేటిక్ నంబర్ గుర్తింపు: శాటిలైట్ సెన్సార్లు వాహనం నంబర్ ప్లేట్ను గుర్తించి, వేగంగా టోల్ వసూలు చేస్తాయి. ఫలితంగా వాహనాలు టోల్ ప్లాజా వద్ద ఆగాల్సిన అవసరం ఉండదు.
పంతంగి వద్ద భారీ ఏర్పాట్లు
విజయవాడ హైవేపై అత్యంత రద్దీగా ఉండే పంతంగి టోల్ప్లాజా మీదుగా సాధారణ రోజుల్లోనే 40 వేల వాహనాలు వెళ్తుంటాయి. గత ఏడాది సంక్రాంతికి ఈ సంఖ్య 84,000 దాటింది. ఈ ఏడాది కూడా రద్దీని తట్టుకునేందుకు:
పంతంగిలోని 16 టోల్ బూత్లలో విజయవాడ వైపు వెళ్లే 8 బూత్లను శాటిలైట్ సిస్టమ్తో అనుసంధానించారు.
టెక్నికల్ సమస్యలు రాకుండా ఉండేందుకు ఇప్పటికే విజయవంతంగా ట్రయల్ రన్ పూర్తి చేశారు.
రద్దీ మరీ ఎక్కువగా ఉంటే, సిబ్బంది హ్యాండ్ గన్ మిషన్ల ద్వారా కూడా టోల్ వసూలు చేసేలా ప్లాన్ చేశారు.
కేవలం పంతంగి వద్దే ఈ సదుపాయం!
ప్రస్తుతానికి ఈ శాటిలైట్ ఆధారిత టోల్ వసూలు విధానం కేవలం పంతంగి టోల్ప్లాజా వద్ద మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఒకవేళ ఇక్కడ విజయవంతమైతే రాబోయే రోజుల్లో ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా దీనిని విస్తరించే అవకాశం ఉంది. ఈ నిర్ణయంతో సంక్రాంతికి ఏపీకి వెళ్లే ప్రయాణికులకు భారీ ఊరట లభించనుంది.