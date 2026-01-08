  • Menu
Stubborn Kids: పిల్లల మొండితనం మీకు తలనొప్పిగా మారిందా? వారిని దారిలోకి తెచ్చే అద్భుతమైన మార్గాలు ఇవే!

Highlights

మొండి పిల్లలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? వారి కోపాన్ని తగ్గించి, క్రమశిక్షణతో కూడిన సంతోషకరమైన పిల్లలుగా పెంచడానికి నిపుణులు సూచించిన 5 సులభమైన చిట్కాలు ఇవే.

నేటి వేగవంతమైన ప్రపంచంలో పిల్లలను పెంచడం ఏమాత్రం సులభం కాదు. తల్లిదండ్రులు నిరంతరం పిల్లల మానసిక, ప్రవర్తనా సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో మొండితనం, ఏడవడం, అరవడం మరియు మాట వినకపోవడం వంటివి తల్లిదండ్రులను తరచుగా అసహనానికి, గందరగోళానికి గురిచేస్తుంటాయి.

పిల్లలు తాము కోరుకున్నది దక్కనప్పుడు సాధారణంగా మారం చేయడం మొదలుపెడతారు. అటువంటి సమయాల్లో తల్లిదండ్రులు కోప్పడటం, గట్టిగా అరవడం లేదా శిక్షించడం సహజం. కానీ, దురదృష్టవశాత్తూ ఇవి ప్రయోజనం కంటే నష్టమే ఎక్కువ చేస్తాయి. ఇవి పిల్లల మొండితనాన్ని మరింత పెంచి, తల్లిదండ్రులకు, పిల్లలకు మధ్య మానసిక దూరాన్ని పెంచుతాయి.

ఇలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి కఠినమైన క్రమశిక్షణ లేదా కరుకు మాటలు అవసరం లేదని పేరెంటింగ్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. తల్లిదండ్రుల ప్రవర్తనలో చిన్న మార్పులు చేసుకుంటే పెద్ద మార్పు కనిపిస్తుంది.

ప్రముఖ పేరెంటింగ్ కోచ్ సందీప్ ఇటీవల ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పంచుకున్న 5 శక్తివంతమైన పేరెంటింగ్ సూత్రాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇవి పిల్లలను మరింత సహకరించేలా, మానసిక సమతుల్యతతో ఉండేలా చేస్తాయి.

1. ప్రశాంతంగా ఉండండి: కోపం కంటే ఓపిక మిన్న

పిల్లలు ఏడుస్తున్నప్పుడు లేదా అరుస్తున్నప్పుడు కోప్పడటం వల్ల ప్రయోజనం ఉండదు. ఆ సమయంలో వారిలోని ఆలోచనా శక్తి తాత్కాలికంగా ఆగిపోతుందని సందీప్ పేర్కొన్నారు. కాబట్టి, వారు శాంతించే వరకు సమయం ఇవ్వండి. ఆ తర్వాత ప్రేమగా, మెల్లగా వివరించండి. తాము సురక్షితంగా ఉన్నామని భావించినప్పుడు పిల్లలు మీ మాటను త్వరగా అర్థం చేసుకుంటారు.

2. మీ స్వరం మరియు హావభావాలను గమనించండి

చాలామంది తల్లిదండ్రులు దూరం నుండే గట్టిగా అరుస్తూ ఆదేశాలు ఇస్తుంటారు. ఇది పిల్లలను భయపెట్టడమే కాక వారిని మానసికంగా దూరం చేస్తుంది. దానికి బదులు, వారి దగ్గరకు వెళ్లి, కళ్లలోకి చూస్తూ, చిరునవ్వుతో ప్రేమగా మాట్లాడండి. ఆ సాన్నిహిత్యం వారికి రక్షణ భావాన్ని ఇస్తుంది. తమను ప్రేమిస్తున్నారని తెలిస్తే వారు తప్పకుండా వింటారు.

3. స్పష్టమైన మరియు స్థిరమైన నియమాలను ఏర్పాటు చేయండి

నియమాలు స్పష్టంగా ఉండి, వాటిని ప్రతిరోజూ పాటిస్తేనే క్రమశిక్షణ అలవడుతుంది. ఒకరు అనుమతి ఇచ్చి, మరొకరు వద్దు అంటే పిల్లలు గందరగోళానికి గురవుతారు. కుటుంబ సభ్యులందరూ అంగీకరించే సాధారణ నియమాలను రూపొందించండి. దీనివల్ల పిల్లలు తమ హద్దులు తెలుసుకుని, స్వయంగా క్రమశిక్షణ పాటించడం నేర్చుకుంటారు.

4. పిల్లలకు ఎంచుకునే అవకాశం ఇవ్వండి

ఎప్పుడూ ఆజ్ఞలు జారీ చేయడం వల్ల పిల్లల్లో ప్రతిఘటన పెరుగుతుంది. ఆజ్ఞలకు బదులు వారికి ఆప్షన్లు ఇవ్వండి. ఉదాహరణకు, "ముందు చదువుకుంటావా లేక ఆడుకుంటావా?" అని అడగండి. వారు ఆటను ఎంచుకుంటే, ఆ తర్వాత చదువుకోవాలని సున్నితంగా గుర్తుచేయండి. దీనివల్ల నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం తమకే ఉందన్న భావన వారికి కలుగుతుంది.

5. ప్రతికూలతను తగ్గించి, ఆదర్శంగా నిలవండి

"అది చేయొద్దు", "ఇది ఆపు" అని నిరంతరం చెప్పడం వల్ల పిల్లల ఆలోచనా విధానంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. పిల్లలు మీరు చెప్పే మాటల కంటే మీరు చేసే పనులనే ఎక్కువగా గమనిస్తారు. మీరు ఫోన్ వాడకం తగ్గించి, క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనశైలిని పాటిస్తే, పిల్లలు మిమ్మల్ని చూసి అవే నేర్చుకుంటారు.

ముగింపు

పేరెంటింగ్ అంటే పిల్లలను నియంత్రించడం కాదు, వారితో అనుబంధాన్ని పెంచుకోవడం. ఓపిక, సానుభూతి మరియు సానుకూల సంభాషణ ద్వారా పిల్లలను సరైన దారిలో నడిపించవచ్చు. మీ పద్ధతిలో చిన్న మార్పు వారి భవిష్యత్తుపై పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. యూనిసెఫ్ పేరెంటింగ్ గైడ్ లో మరిన్ని వివరాలు చూడవచ్చు.

