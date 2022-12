Gujarat Elections 2022: గుజరాత్‎లో రెండో దశ పోలింగ్‎కు సర్వం సిద్ధం

Gujarat Elections 2022: గుజరాత్‌‎ అసెంబ్లీ ఎన్నికల రెండోదశ పోలింగ్‌కు సర్వం సిద్ధమైంది. ఉత్తర, మధ్య గుజరాత్‌లోని 14 జిల్లాల పరిధిలోని 93 నియోజకవర్గాలకు రేపు పోలింగ్ జరగనుంది. ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పోలింగ్ ఉంటుంది. మొత్తం 182 స్థానాలుండగా.. ఈనెల ఒకటిన 89స్థానాల్లో ఓటింగ్ పూర్తయింది. మిగతా 93 స్థానాలకుగానూ.. అన్ని పార్టీల తరపున 833 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. ఈ విడతలో 2.54 కోట్ల మంది ఓటుహక్కు వినియోగించుకోనున్నారు. ఇందుకోసం 26వేల409 పోలింగ్‌ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. రెండో విడత పోలింగ్ కోసం 36వేలకు పైగా ఈవీఎంలు వినియోగిస్తుండగా లక్షా13వేల325 మంది సిబ్బంది పోలింగ్‌ విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. రేపటి గుజరాత్ రెండోదశ పోలింగ్‎లో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. ఈనెల 8న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. ఈసారి ఆప్‌ బరిలో ఉండటంతో త్రిముఖ పోరు నెలకొంది.