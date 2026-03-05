Nitish Kumar: నితీష్ కుమార్ సంచలన నిర్ణయం.. ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా?
Nitish Kumar: బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ రాజ్యసభకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమయ్యారు. గురువారం నామినేషన్ దాఖలు చేయనున్న తరుణంలో, రాష్ట్రానికి కొత్త సీఎం ఎవరు? నితీష్ కుమారుడు నిశాంత్ కుమార్ పాత్ర ఏంటి?
Nitish Kumar: బీహార్ రాజకీయాల్లో మరోసారి పెను సంచలనం చోటుచేసుకుంటోంది. గత మూడు దశాబ్దాలుగా రాష్ట్ర రాజకీయాలను శాసిస్తున్న చాణక్యుడు, ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ తన పదవికి రాజీనామా చేసి, జాతీయ రాజకీయాల వైపు అడుగులు వేస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. తాజా పరిణామాల ప్రకారం, ఆయన గురువారం రాజ్యసభ ఎన్నికలకు నామినేషన్ దాఖలు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
పాట్నాలో జరగనున్న ఈ నామినేషన్ల ప్రక్రియలో నితీష్ కుమార్తో పాటు బిజెపి జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ కూడా పాల్గొననున్నారు. ఈ చారిత్రాత్మక ఘట్టానికి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా స్వయంగా హాజరవుతుండటం రాజకీయ ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. గత నవంబర్లో 10వ సారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన నితీష్, కేవలం నాలుగు నెలల్లోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం ఎన్డీఏ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది.
ఈ రాజకీయ మార్పుల వెనుక మరో ఆసక్తికర పరిణామం ఉంది. నితీష్ కుమార్ కుమారుడు, 40 ఏళ్ల ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ నిశాంత్ కుమార్ రాజకీయ అరంగేట్రానికి మార్గం సుగమమైంది. బీహార్ గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రి శ్రావణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, హోలీ పండుగ వేళ బీహార్ ప్రజలకు ఒక శుభవార్త ఉంది. నిశాంత్ కుమార్ రాజకీయాల్లోకి రావాలని యువత నుండి పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ వస్తోంది. ఒకటి రెండు రోజుల్లో దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వస్తుంది అని పేర్కొన్నారు. నితీష్ కుమార్ తన ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసి, ఆ బాధ్యతలను తన వారసుడికి లేదా బిజెపి-జెడి(యు) కూటమిలో మరొకరికి అప్పగించే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
బిజెపి ఇప్పటికే నితిన్ నబిన్, శివేష్ కుమార్లను తమ రాజ్యసభ అభ్యర్థులుగా ప్రకటించింది. అటు రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చా చీఫ్ ఉపేంద్ర కుష్వాహా కూడా బరిలో ఉన్నారు. అయితే, జెడి(యు) తన అభ్యర్థులను అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది. ఒకవేళ నితీష్ కుమార్ రాజ్యసభకు వెళ్తే, బీహార్కు కొత్త ముఖ్యమంత్రి ఎవరనేది ఇప్పుడు మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న.రాష్ట్రంలో అత్యధిక కాలం ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన రికార్డు సృష్టించిన నితీష్, ఇప్పుడు కేంద్ర రాజకీయాల్లో ఎలాంటి పాత్ర పోషిస్తారో చూడాలి. హోలీ వేళ బీహార్ రాజకీయాల్లో ముగుస్తున్న ఒక శకం, మొదలవుతున్న కొత్త అధ్యాయం దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.