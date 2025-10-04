బీహార్ ఎన్నికలు: నేడు రాజకీయ పార్టీలతో ఈసీ భేటీ
పాట్నా: బీహార్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) సన్నాహాలు మొదలుపెట్టింది. ఈ క్రమంలో ఈరోజు ఈసీ అధికారులు పాట్నాలో పర్యటించి, పలు రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో సమావేశం కానున్నారు.
ముఖ్య అంశాలు:
రెండు రోజుల పర్యటన: ఎన్నికల సంఘం ప్రధానాధికారి జ్ఞానేష్ కుమార్, కమిషనర్లు వివేక్ జోషి, ఎస్ఎస్ సంధు రెండ్రోజుల పాటు బీహార్లో పర్యటిస్తారు.
పార్టీలతో సమావేశం: శనివారం ఉదయం 10 గంటలకు గుర్తింపు పొందిన జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయి రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో సమావేశమవుతారు. ఒక్కో పార్టీ నుంచి ముగ్గురు ప్రతినిధులు ఈ సమావేశానికి హాజరవుతారు. ఎన్నికల నిర్వహణపై వారి అభిప్రాయాలు, సూచనలను ఈసీ స్వీకరించనుంది.
ఎన్నికల సన్నద్ధత: పార్టీల ప్రతినిధులతో సమావేశం తర్వాత, ఎన్నికల ఏర్పాట్లను ఈసీ బృందం పరిశీలిస్తుంది.
షెడ్యూల్ విడుదల: ఈ రెండు రోజుల పర్యటన ముగిశాక, వచ్చే వారం ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి.
ఓటర్ల వివరాలు:
సెప్టెంబర్ 30న ఈసీ విడుదల చేసిన తుది ఓటర్ల జాబితా ప్రకారం, బీహార్లో మొత్తం 7.42 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. మొత్తం అసెంబ్లీ స్థానాలు 243. ప్రస్తుత అసెంబ్లీ గడువు నవంబర్ 22న ముగుస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో, ఈసీ అక్టోబర్ చివరి నాటికి లేదా నవంబర్ ప్రారంభంలోనే ఎన్నికల ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని యోచిస్తోంది. గతంలో మాదిరిగానే ఈసారి కూడా మూడు దశల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది.