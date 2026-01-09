  • Menu
ED Raids on I-PAC Office: రంగంలోకి మమతా బెనర్జీ.. కేంద్రంపై 'దీదీ' నిప్పులు, అసలేం జరిగిందంటే?

ఐ-ప్యాక్ ఆఫీసుపై ఈడీ దాడులు పశ్చిమ బెంగాల్‌లో కలకలం రేపాయి. నేరుగా రంగంలోకి దిగిన సీఎం మమతా బెనర్జీ.. కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. అసలు ఈ దాడులు ఎందుకు జరిగాయో ఇక్కడ చూడండి.

పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయాల్లో మరోసారి ఈడీ (ED) దాడులు కలకలం రేపాయి. ప్రముఖ రాజకీయ వ్యూహకర్త సంస్థ ఐ-ప్యాక్ (I-PAC) కార్యాలయం మరియు ఆ సంస్థ చీఫ్ ప్రతీక్ జైన్ నివాసంపై గురువారం ఉదయం నుంచి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ విషయం తెలియగానే ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ స్వయంగా అక్కడికి చేరుకోవడం సంచలనంగా మారింది.

నేరుగా రంగంలోకి దిగిన దీదీ!

సాల్ట్ లేక్‌లోని ఐ-ప్యాక్ కార్యాలయం, ప్రతీక్ జైన్ నివాసంలో సోదాలు జరుగుతుండగా.. కోల్‌కతా పోలీస్ కమిషనర్‌తో కలిసి మమతా బెనర్జీ అక్కడికి వెళ్లారు. దాదాపు 25 నిమిషాల పాటు లోపల ఉన్న ఆమె, బయటకు వచ్చేటప్పుడు తన చేతిలో ఒక గ్రీన్ కలర్ ఫోల్డర్‌తో కనిపించారు. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఆమె తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

మమతా బెనర్జీ సంచలన ఆరోపణలు:

రాజకీయ కుట్ర: ఈ దాడులు పూర్తిగా రాజకీయ ప్రేరేపితమని, ప్రతిపక్షాలను భయపెట్టడానికే కేంద్రం ఇలా చేస్తోందని మమత ఆరోపించారు.

డేటా చోరీకి యత్నం: "మా పార్టీ అభ్యర్థుల వివరాలు, హార్డ్ డిస్క్‌లు, ఎన్నికల వ్యూహ పత్రాలను ఈడీ స్వాధీనం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఒక రాజకీయ పార్టీ డేటాను సేకరించడం ఈడీ పనేనా?" అని ఆమె ప్రశ్నించారు.

అమిత్ షాపై విమర్శలు: కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా దేశాన్ని రక్షించే వ్యక్తిలా కాకుండా, ప్రతిపక్షాలను వేధించేలా ప్రవర్తిస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

ఈడీ వెర్షన్ ఏంటి?

అయితే, తమ దాడులకు రాజకీయాలకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఈడీ స్పష్టం చేసింది.

  1. పశ్చిమ బెంగాల్‌లో 6 చోట్ల, ఢిల్లీలో 4 చోట్ల సోదాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపింది.
  2. ఈ సోదాలు అక్రమ బొగ్గు రవాణా కేసులో భాగంగా జరుగుతున్నాయని పేర్కొంది.
  3. హవాలా బదిలీలు, మనీలాండరింగ్‌కు సంబంధించిన ఆధారాల కోసమే ఈ చర్యలు తీసుకున్నామని ఈడీ అధికారులు వివరణ ఇచ్చారు.

తమ ఐటీ సెల్ మరియు మీడియా వ్యూహాలను చూసుకునే ఐ-ప్యాక్ సంస్థను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ద్వారా తమ ఎన్నికల వ్యూహాలను దెబ్బతీయాలని బీజేపీ చూస్తోందని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఆరోపిస్తోంది. ఈ దాడులతో బెంగాల్ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా వేడెక్కాయి.

